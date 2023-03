Malestar entre padres de un colegio por un presunto caso de abuso

Padres del nivel inicial y primario del Instituto San Luis Gonzaga de la ciudad capital se pusieron en contacto con El Diario y expusieron su preocupación ante un presunto caso de abuso sexual que habría tenido como víctima a un niño de 7 años, quien habría sufrido ultrajes por parte de un adolescente que pertenece al nivel secundario y sería hijo de un directivo. Los tutores planean reunirse este lunes para pedir explicaciones a las autoridades.

El viernes al mediodía, mientras los chicos salían de su jornada escolar, varios testigos afirmaron que observaron a un hombre, padre de un estudiante, alterado y eufórico por una situación que muchos desconocían. “Fue un caos, varios intentaron calmar al señor, pero luego también se enloquecieron cuando escucharon detalladamente el reclamo”, indicó una mujer que fue a retirar a su hija.

Horas más tarde, en los grupos de WhatsApp de padres comenzó a circular un audio de la madre de la presunta víctima, quien entre lágrimas detalló que su hijo estaba inhibido y que no quería ir más a la escuela, ya que había sufrido tocamientos por parte de otro chico que concurre al nivel secundario.

“Esto sí ha pasado, está muy dolido mi hijo. Lo más doloroso de todo esto es que, ante la psicóloga, él ha dicho que desde el año pasado el chico lo molesta. Les pido disculpas por no haberlo contado, no he estado bien. Supe de esto hace unos tres días cuando él contó todo. Hablé con los directivos y me dieron a entender que era un juego de niños y que a partir de ahora no iban a permitir que los chicos del secundario se crucen con los del primario. Pido a Dios que no le haya pasado a ningún chico más. Es muy angustiante si vieran cómo está mi hijo. Me duele que el colegio quiera minimizar o quiera esconder todo esto”. “Ayer (por el jueves) pedí la supuesta acta que enviaron al Ministerio de Educación comunicando la situación, pero por medio del abogado que puso el papá de mi nene averiguamos y no ha llegado nada ahí", fue parte de lo que manifestó la mujer en un audio de casi 5 minutos. Este medio intentó comunicarse con ella, sin éxito.

El caso se viralizó en prácticamente todas las divisiones del establecimiento privado, encendió las alarmas y hubo más de una decena de quejas hacia los directivos y delegados de los cursos, que difundieron una aclaración informal, también por WhatsApp.

“Como delegada de 3º grado y con la autorización de los papás involucrados, queremos comunicarle a la comunidad de padres nuestra preocupación y angustia por lo que hoy le toca vivir a un compañero de nuestros hijos. Nos ha llegado un comunicado a todos que la escuela accionó según el protocolo correspondiente. Y de ser así se omitieron muchos pasos; entre ellos comunicar la situación a Defensoría de Menores antes que al Ministerio, como lo cita el protocolo de abordaje de situaciones conflictivas de la institución, en la página 8. Los involucrados son dos menores, con el atenuante de que hay una desigualdad de poder en las partes involucradas. Sabemos que se han viralizado audios y que los

papás del alumno víctima de abuso quieren poner en conocimiento la situación. Porque no saben si hay otras víctimas y para que esto tan desgarrador que está viviendo un menor desde el año pasado, cuando tenía 7 años, no lo viva nadie más. El alumnito tiene miedo y pánico de volver a la escuela. Está atravesando un trauma y dejó de ir a la escuela. El presunto acusado es un menor que le dobla la edad. Es una situación delicada y como padres de 3º grado pedimos empatía, acompañamiento y colaboración para con esta familia. Y los convocamos el lunes a las 8 en la puerta de la Institución a pedir explicaciones y medidas que resguarden la protección y seguridad de nuestros hijos. Nos pueden acompañar todos los papás”.

Las madres que hablaron con este medio aseveraron que les pidieron absoluta reserva de lo ocurrido, pero aun así decidieron hacerlo público, aunque pidieron reserva de su identidad.

El Diario se comunicó con la Comisaría 1ª, que tiene jurisdicción en la zona del colegio, y con dos fiscalías de Instrucción, pero por ahora no hay denuncia sobre lo expuesto en ninguna de ellas. También consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Educación sobre si conocían el caso e interiorizarse sobre los protocolos para abordar las denuncias de abuso y violencia escolar, pero no obtuvo respuesta.

Otro reclamo: “No pienso parar hasta que hagan algo”

La semana pasada El Diario publicó el caso de un niño de 12 que asiste a una escuela rural del paraje San Miguel, cerca de Quines, quien sufrió un desgarro de 5 centímetros en la base del pene tras la terrible agresión de otro alumno, de 17. Julieta Ocaña, mamá de la víctima, aseguró que la directora del colegio quiso minimizar el hecho y que pronunció las mismas palabras que cita la madre del caso ocurrido en la capital: que todo se trató de un juego entre chicos.

Disconforme con esa respuesta, la mujer hizo una denuncia en la comisaría de Quines y obtuvo una orden de restricción para que el agresor no se acerque a su hijo. No obstante, la jueza Penal Juvenil Ivana Benenatti instó en el documento a que los chicos sigan acudiendo a clases, pero que las autoridades escolares arbitren los medios para que no se crucen.

Ayer, Ocaña aseguró que aún no obtiene respuestas. “Mi hijo volvió a la escuela, pero el otro chico estaba con días de suspensión. El lunes se reincorpora ¿y qué va a pasar? Este martes viajé a San Luis para hablar con gente de Educación. Me atendieron en un programa de escuelas rurales y prometieron que un equipo viajaría para reunirse con los padres. Todavía estoy esperando”, se quejó.

Redacción / NTV