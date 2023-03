Enzo Fernández, un ilustrador de Villa Mercedes que trabajó para Fortnite

Un correo totalmente inesperado apareció en la bandeja de entrada del mail de Enzo Fernández. Era una propuesta de la empresa de videojuegos Epic Games para que realice una pantalla de carga para el famosísimo juego Fortnite. Incrédulo, el joven de 25 años, oriundo de Villa Mercedes, lo examinó detenidamente, pensó que podía ser un scam, una trampa para hackearle su computadora, pero de a poco se fue dando cuenta de que la propuesta era tan cierta como él, sentado en esa máquina imaginando lo que iba a ilustrar.

El dibujo forma parte de su vida desde que tiene conciencia, pero fue a los 15 años que el joven artista comenzó a ilustrar de forma digital. De a poco se animó a subir sus primeros dibujos a internet y con el tiempo y la experiencia fue ganando una audiencia que lo hizo crecer y que empresas de otros países se contactaran con él para pedirle sus habilidades. Compañías como Red Bull, Gizmo y otras que no pudo nombrar, le han encargado diferentes creaciones, como diseño de personajes para videojuegos, portadas de libros y tapas de discos, entre otros trabajos.

Enzo contó que nunca supo cómo Epic Games llegó hasta él, pero lo encontraron y le pidieron que hiciera un trabajo para el juego. “Ellos me mandaron las instrucciones de lo que tenía que hacer y empezó el proceso para hacer una ilustración para una pantalla de carga de Mizuki (uno de los personajes)”, explicó. El dibujo se puede encontrar en la pantalla de carga del capítulo 4 del juego.

De todos los clientes que el artista recuerda, este fue el que más libertades creativas le brindó. “Muchas veces, cuando trabajo con alguien, por ahí me mandan una idea muy específica de lo que quieren y me piden muchos cambios, pero en este caso ellos me mandaron una carpeta con imágenes de referencia y unas breves instrucciones de lo que querían. Les mandé 6 bocetos de los cuales ellos eligieron uno; me pidieron un par de cambios pequeños y ya con el boceto listo me dejaron con libertad de hacer. Usé los colores que me parecían y le iba mandando para que me dieran el 'ok'. No me pidieron ningún cambio hasta que entregué el dibujo final”, dijo.

Sesenta mil seguidores tiene Enzo Fernández en su página de Instagram, donde sube sus trabajos.

Además de este gran talento, Enzo dedica parte de su tiempo a finalizar sus estudios en Biotecnología. “Siempre me fascinó la ciencia, desde chiquito, así que me gusta muchísimo lo que estoy estudiando. Cuando empecé la facultad, no había en San Luis mucha oferta de estudio respecto a las artes, entonces directamente me incliné por una carrera de ciencias naturales. Pero estos últimos años, a medida que fui teniendo muchas oportunidades en el mundo del arte, me di cuenta que hay una muy buena salida laboral”, manifestó, y sostuvo que es algo que lo tironea para ambos lados de su carrera, “a veces le tengo que dedicar tiempo a tratar de rendir finales y otras tengo que aceptar oportunidades como esta de Fortnite y poner la facultad en pausa por un momentito. Esto ya no es un hobby, porque lo considero mi carrera y me mantiene”.

Si bien Enzo contó que el año pasado se dedicó bastante a enviar su portfolio a diferentes empresas, muchas veces las ofertas llegan solas. “Tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas para empresas grandes, pero al final no quedé o me ofrecían irme a otro país y decidí quedarme en San Luis. A futuro si me gustaría vivir en otro lado, y mi sueño es poder trabajar para Marvel Studios o en algún estudio de videojuegos como Santa Mónica que son los que hacen God of War”, confesó.