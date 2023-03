El tren de pasajeros volvió a pasar por Beazley 30 años después

La formación ferroviaria denominada “Marcha Blanca” llegó a la estación de Beazley a las 21:47 de este martes, donde unos 200 vecinos del pueblo más autoridades locales y provinciales se acercaron para darle la bienvenida, con mucha emoción y aplausos.

En el tren del Ferrocarril San Martín viaja personal técnico de Trenes Argentinos, que realiza este recorrido desde Retiro hasta la ciudad mendocina de Palmira –pasando por Justo Daract- para controlar el estado general de las vías y luego de esta inspección, habilitar el servicio de pasajeros regular entre la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.



La locomotora diésel traída desde China que carga 5.000 litros de combustible se hizo sentir varios metros antes de llegar a la estación haciendo sonar su bocina.



Uno de los que se acercó hasta la estación fue Ramón Nievas, quien se retiró hace tres años de la actividad como ferroviario y mostró su alegría por la llegada de la "Marcha Blanca": “Hace 40 años que trabajo en el ferrocarril. Empecé como conductor de locomotoras y en 1993, cuando se sacó el servicio de pasajeros, dejé de subirme a una formación. Ahora que va a correr de nuevo es para mí una emoción muy grande. Es muy importante para estos pueblos, por ejemplo Beazley es un pueblo ferroviario y que vuelva a pasar el tren por acá es muy importante”.

El hombre recordó que cuando hace 30 años dejó de viajar el tren, “se murieron muchos pueblos. En el ramal San Martín éramos 1.500 empleados y una estructura montada con los talleres funcionando con personal capacitado que en dos años de privatización no quedó nada. Al tren le bajaron la velocidad, las vías se destruyeron y se vendió todo lo que tenía valor”.

Y aclaró: “No solo es importante a nivel social, el tren de pasajeros no trae solamente lo emocional sino el progreso. Porque toda la gente que quiera hacer turismo en San Luis o Mendoza lo puede hacer con el tren. Y si se lo acompaña con buena publicidad, le va a cambiar la vida a este pueblo”.

Destacó además que “los coches ahora son nuevos, con todos los servicios, como el aire acondicionado, que antes no tenían. Ahora se viaja mucho más cómodo”.

Por su parte, el secretario de Transporte de San Luis, Sebastián Anzulovich, remarcó que “el compromiso que ha tomado el Gobierno de la Provincia de San Luis con Trenes Argentinos fue poner en condiciones la estación para convertir esta parada técnica en una parada de pasajeros”.

Estamos muy contentos y emocionados porque después de 30 años volvió el tren de pasajeros a Beazley, un pueblo ferroviario de raíz. Sebastián Anzulovich – secretario de Transporte de San Luis.

El funcionario expresó: “Vamos a seguir trabajando para que cada pasajero tenga la comodidad necesaria para poder esperar el tren”.

Este viaje parte de manera simbólica y de prueba de la vía. En abril vamos a conocer los días, horarios y valores. Sebastián Anzulovich – secretario de Transporte de San Luis.

Otra persona que llegó desde la ciudad de San Luis para ver el tren de cerca fue Cristina Palacio, quien viajó hasta Beazley con su marido: “Para mí es algo muy emocionante que haya vuelto el tren a San Luis. Es algo muy importante. La verdad es que me trae nostalgia porque cuando terminé la escuela secundaria en el año 1989 me fui de viaje de egresada en tren. Y una vez que me subí, no me quería bajar más”, contó la mujer.

Cristina comentó además que “esto es muy bueno para darle vida al pueblo, para que se activen el comercio y la industria; para que la gente tenga más vida y también tengamos otro medio de transporte”. También dijo que “cuando el tren dejó de pasar, muchos pueblos se quedaron aislados, como Beazley, que hoy no tiene colectivo todos los días a San Luis. Creo que ahora, al volver el tren, van a tener otra frecuencia para viajar”.

Y contó que está muy “expectante de poder viajar a Buenos Aires en tren ahora que lo tenemos más cerca de San Luis, porque tengo un hijo viviendo allá”.

Este miércoles a las 12, el presidente Alberto Fernández encabezará junto al gobernador Rodolfo Suarez y al ministro Diego Giuliano, la "Marcha Blanca" para el regreso del tren a Palmira, en la provincia de Mendoza.

Redacción/MGE.