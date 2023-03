Bagüal se presenta en el ciclo Chandra

El potro salvaje que no ha sido domado se denomina bagual, un animal que sabe de libertades y riendas sueltas. Así se podría definir también a Iván Adler, el músico que lleva como nombre artístico Bagüal y que regresó a San Luis, después de dos años, para reencontrarse con su familia y colegas.

Antes de emprender nuevamente viaje a España, país que lo cobija hace más de veinte años, decidió participar del ciclo Chandra, organizado por su hermano Emiliano, quien también es músico y optó por darle su espacio para despedirlo como se merece. La cita será este miércoles a las 22 en el pasaje Santa Cruz 54 con entradas limitadas por la capacidad del lugar donde solo entran veinte personas.

Bagüal llegó hace cinco meses a San Luis para hacer base y compartir sus canciones con los puntanos, pero principalmente llenarse del cariño de los más cercanos y mostrar los conocimientos que recolectó en los últimos años. Al volver a su ciudad de residencia, llevará consigo un cúmulo de emociones y sentimientos que seguramente serán plasmados en las próximas canciones que saque a la luz.

“Tengo a mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas que me recibieron con los brazos abiertos y amigos que conocí a través del arte. Me esperaron y me adoptaron con mucho cariño. Este concierto será mi despedida para regresar renovado nuevamente a Barcelona”, agregó el artista.

Bagüal decidió dejar Argentina en 2002, a pocos meses de que ocurriera la crisis de 2001 cuando el sistema bancario colapsó y la situación en el país se hizo insostenible para muchos. “Fue difícil irse de mi tierra, pero era una decisión necesaria. Los motivos fueron por lo personal, laboral y musical, y tuve la dicha de que en Barcelona los reuní y se hicieron uno solo. Allí comencé con mi crecimiento personal en una búsqueda laboral donde la música se convirtió en mi trabajo. Ya pasaron 20 años desde que decidí vivir completamente de la música”, contó el artista.

Iván nació en Mendoza y a los 15 años se dio cuenta de que su amor más grande estaba dentro de las cuerdas de la guitarra y de su voz prodigiosa gracias a su papá, quien también es músico como su hermano. Ahora, con 46, pasaron 31 años donde la música se volvió su gran aliada, su compañera y el motivo por el cual la vida tiene sentido para el cantautor.

“Me resulta difícil definir mi música, no sería yo quien lo pueda hacer, pero si tengo que nombrarla diría que son canciones simples que guardan sentimientos. En estos momentos, junto a Emiliano, producimos algunos temas que probablemente empiecen a sonar primero en Europa para luego traerlos para Argentina”, agregó.

Además, el cantautor tiene una forma de compartir sus canciones muy alejada a la realidad de otros artistas que utilizan internet para hacerse conocidos. “Vivo mi presente con eso: presencia. No tengo redes sociales y siento que lo importante es el mirarse a los ojos. Disfruto y comparto lo que hago con la gente que verdaderamente le gusta y me busca para encontrarnos”, expresó el cantante, aunque el concierto que realizará en Chandra será grabado para YouTube e Instagram como modalidad de trabajo de parte del equipo del ciclo.

Así es como su 2023 no tiene demasiados planes a futuro y lo describió como “un misterio que quiero descubrir. Me gusta mucho leer lo que pasa a mi alrededor y, a través de lo que veo, cocrear con lo que se quiere manifestar”.

Bagüal

DÍA: Hoy (miércoles)

HORA: 22

LUGAR: Pasaje Santa Cruz 54

ENTRADA: 800 pesos