Huracán, GEPU y Newbery dieron el paso inicial

Buen arranque. Jorge Newbery venció al conjunto mendocino en Sub 13 y Sub 17, y cayó con la Sub 15. Foto: Prensa Jorge Newbery.

Huracán, GEPU y Jorge Newbery dieron el puntapié inicial en las zonas A, B y C, respectivamente, del Torneo Regional Juvenil 2023 de Fútbol que organiza el Consejo Federal de la AFA e involucra a las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. El cuarto representante de la provincia, Atlético Concarán, quedó libre en el Grupo D y hará su debut este fin de semana.

En la Zona A, el "Globo" puntano cosechó 3 derrotas de visitante frente a Murialdo de Mendoza. En la categoría Sub 13, los chicos de Huracán perdieron por 7 a 2. En la Sub 15, el "Canario" mendocino se quedó con el triunfo por 1 a 0; y, por último, en Sub 17 ganó 3 a 1.

El "Lobo" enfrentó por el Grupo B en el "Panorámico" de avenida Centenario a Montecaseros de Mendoza, a quien venció en Sub 15 y Sub 17, y empató con la Sub 13. La victoria del conjunto puntano en Sub 15 fue por 2 a 1, mientras que en Sub 17 venció al "Albinegro" por 5 a 4. En Sub 13 el encuentro finalizó igualado 0 a 0.

Fecha 2: Huracán vs. Desamparados, GEPU vs. Alianza, San Martín vs. Newbery, y Gutiérrez vs. Atlético Concarán.

Por último, el "Pitojuán" mercedino debutó como local en la Zona C frente a Argentino de Mendoza, con un saldo positivo de 2 triunfos y una derrota. El equipo del barrio Pringles le ganó a "La Academia" en Sub 13 y Sub 17, por 2-1 y 3-0 respectivamente, y cayó con la Sub 15 por 4 a 1.

En esta edición el campeonato cuenta con la actuación de 20 clubes procedentes de las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, que arrancaron la Fase Clasificatoria buscando uno de los 10 lugares para la Copa de Oro, cuya clasificación es por sumatoria de puntos de las 3 categorías.

De acuerdo al reglamento, aquellos clubes que no consigan avanzar hacia la Copa de Oro podrán participar de la Copa de Plata.



Las cuatro zonas

Además de Huracán y Murialdo, el Grupo A se encuentra conformado por Andes Talleres y Atlético Pilares de Mendoza, y Desamparados de San Juan.

En la Zona B, junto GEPU y Montecaseros, están Chacras de Coria y Sportivo Pedal, de Mendoza, y Juventud Alianza, de San Juan.

En tanto, en el Grupo C, además de Newbery y Argentino, participan San Martín de La Rioja, Sportivo Peñarol de San Juan y Escuela Deportiva Junín de Mendoza.

En la Zona D, junto al representante de la Liga del Valle del Conlara, se encuentran Gutiérrez Sport Club y La Libertad, de Mendoza, y Aberastain y Atlético Unión, de San Juan.