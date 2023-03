Abusos en un colegio: declararon dos padres

Este miércoles en el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 2 declararon la madre y el padre de un niño de siete años, presunta víctima de hechos de abuso sexual ocurridos en el Colegio San Luis Gonzaga, en manos de un adolescente que tendría 15 años y sería hijo de la directora del establecimiento.

El abogado Esteban Bustos, en comunicación con El Diario, señaló que representa a esos padres y a los de otros tres niños que también han sufrido abuso sexual por parte del adolescente, aunque refirió que en total los casos ascenderían a 8.

El caso del pequeño de siete años comenzó a salir a la luz durante la semana pasada luego de que su madre le comentara sobre lo ocurrido a otros padres del establecimiento a través de un grupo de WhatsApp. A partir de allí, el lunes un amplio grupo de padres se reunió en la puerta de la institución para exigir explicaciones y apoyar a la familia.

“Las declaraciones de los papás en el Juzgado fueron muy extensas, dieron detalles de absolutamente todos los sucesos y la mamá lloró todo el tiempo”, resaltó Bustos y prefirió no dar detalles sobre las alocuciones de sus representados. Refirió que ya se ordenó que al niño se le realice una Cámara Gesell, pero indicó que aún no se ha fijado fecha; de igual modo, destacó que la Justicia ha avanzado “a pasos agigantados”.

“Tenemos que tener presente que el 'comunica situación' por la escuela fue elevado el lunes, es decir, que ese día recién tomó conocimiento la Justicia. Al día siguiente ya tuvimos audiencias testimoniales y así sucesivamente. No es un solo caso y no salgo del asombro. Hoy (por ayer) se comunicó una señora que me manifestó que escuchó en los medios todas las entrevistas. Me contó que su hijo vivenció un hecho de similares características en la misma institución y con el mismo sindicado. Dijo que sucedió hace aproximadamente 7 u 8 meses y que se lo puso en conocimiento a la directora y que después no vio absolutamente nada de movimientos respecto de esa situación que comunicó. Aseguró que fue recibida en esa oportunidad por la directora, pero la realidad es que no existen en la Justicia otros 'comunica situación' elevados desde la institución al Poder Judicial”, resaltó el letrado.

Bustos adelantó que está reuniendo pruebas como capturas de pantalla y grabaciones para demostrar que la directora tuvo conocimiento de múltiples casos de abuso sexual en los que su hijo habría sido sindicado como autor y que jamás los informó ni a la Justicia ni al Ministerio de Educación.

“El lunes eran entre cinco y siete los casos de los que tomé conocimiento. A mí ese día todo me tomó de manera muy intempestiva, yo iba como abogado de los papás del niño de siete años y ahí me encontré con una situación desbordante. Era un sinnúmero de gente en masa que escucharon a través de los medios algunos testimonios en los que se vieron identificados porque sus hijos les habían contado sobre vivencias de iguales características”, agregó.

Por otra parte, comentó que al tratarse de un colegio privado iniciará acciones y solicitará que los oficios también sean remitidos a la institución madre del Colegio San Luis Gonzaga, que funciona en Córdoba. “Es para que tomen conocimiento y razón de todo lo ocurrido y que ellos vean qué medidas tomar con la directora”, expresó y agregó que la directora “continúa en el cargo así vaya o no a la institución”.

El Diario intentó comunicarse con Canavasi o con algún representante legal del establecimiento, pero no fue posible. Consultada por este medio, la madre de una alumna aseguró que las clases se dictan con normalidad.