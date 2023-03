El Gobierno continúa con la asistencia de los vecinos ante una nueva alerta climática

El clima no parece no dar tregua a los vecinos del noreste de la provincia, afectados el miércoles a la madrugada por un fuerte temporal de lluvia que provocó serios inconvenientes principalmente en Villa de Merlo y Carpintería. La respuesta del Gobierno de la Provincia no se hizo esperar y desde el primer momento asistió a la gente y comenzó con la reparación de calles y caminos. Este viernes la ayuda a los pobladores continúa y desde el Ministerio de Desarrollo y San Luis Solidario se preparan ante la posibilidad de un nuevo frente de tormenta anunciado por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) para esta jornada.

María del Sol Uría, jefa del Programa Desarrollo e Integración Cultural, Actividades Culturales, que hasta ahora han asistido a más 270 familias, entre las dos localidades. “Se han reparado techos, sistemas eléctricos y se les ha proporcionado alimento, ropa y colchones en el caso de que los necesitaban. Se les ha facilitado asistencia psicológica y los números de contacto por si necesitan algo más. Pero estamos tranquilos, que si hoy vuelve a pasar algo parecido al miércoles, las personas que hemos asistido van a estar bien en sus hogares”.

Por su parte el jefe del San Luis Solidario, Martín Oros, indicó que desde muy temprano comenzaron a recorrer nuevamente la zona afectada, dado que el agua ha drenado en muchos lugares, lo que les permite llegar a otros sectores para arreglar las calles y brindar asistencia a las vecinas y vecinos.

“Se ha podido avanzar mucho desde ayer hasta hoy, son más de 20 máquinas de Vialidad Provincial y contratadas que trabajan. Las tareas se reparten en la zona de Merlo Alto y en el barrio 272 Viviendas, lugar donde se estancaba el agua que bajan a este sector de la ciudad de este a oeste. Se logró hacer una apertura para que drenara el agua”.

En referencia a la nueva alerta meteorológica, Oros señaló que esperan que el clima se favorable, “Durante la noche no llovió, así que esperamos que el panorama siga igual, así podernos seguir avanzando en las tareas de reparación y llegar a más vecinos que han quedado aislados por la rotura de los caminos, pero de igual manera se los ha estado asistiendo de forma terrestre, para garantizar su seguridad, tanto en Merlo como en Carpintería”.

Uría comentó que Desarrollo Social continuará con su tarea de asistencias desde la Casa del Poeta en Merlo y que coordinan las visitas de las viviendas afectadas con el personal de San Luis Solidario.

El personal de Defensa Civil de Merlo, trabaja en el despeje de ruta del Filo en las Sierras de los Comechingones. Foto: DC

NTV