Maniató a una mujer y se tiroteó con un policía

Silvana Ojeda aún no supera lo que vivió la noche del martes, cuando caía una lluvia torrencial sobre Villa Mercedes. En el momento en que entraba a su casa del barrio Güemes, un delincuente armado con un cuchillo y con un revólver la tomó por sorpresa, la maniató, le dijo que la iba a matar si no lo obedecía y la encerró en el baño mientras le daba vuelta el departamento en busca de dinero y objetos de valor. Todo se tornó más violento a los pocos minutos, cuando la mujer escuchó una serie de tiros que parecían venir del patio de su domicilio. Era el delincuente enfrentándose contra un efectivo del Comando Radioeléctrico. El asaltante logró escapar y todavía es buscado por los policías de la Comisaría 8ª.

Hasta el momento, los investigadores cuentan con los datos aportados por algunos testigos. Hicieron un rastrillaje en las inmediaciones del domicilio de la víctima y del barrio con la esperanza de hallar algún elemento del que se haya descartado el ladrón durante la huida, pero no encontraron nada.

Lo que sí secuestraron, en la vivienda de Ojeda, fue el cuchillo tipo carnicero con el que la amenazó. El arma blanca estaba tirada a un lado de la puerta del baño, detalló una fuente policial.

No obstante, los investigadores esperan que la revisión de las cámaras de seguridad más cercanas a lo de la víctima y las calles por las que escapó el asaltante pueda ayudar en su identificación.

El robo fue cerca de las 21, en 9 de Julio 167, esquina Miguel B. Pastor. "Yo iba llegando a mi casa, cuando un delincuente me sorprendió", dijo la víctima.

La mujer no alcanzó a ver nada sobre el aspecto físico del malviviente porque él no dejó que volteara a la cabeza y ella, por el miedo, tampoco osó hacerlo.

Logró ver que tenía un cuchillo, pero está segura que la amenazó con un arma de fuego, porque sintió que le apuntó con "algo" frío en un costado de la sien. "Me dijo que me callara porque si no me iba a matar. En todo momento me estuvo apuntando", narró.

Después, a los empujones, la llevó hasta el baño de la vivienda. Le ató las manos y la amordazó. "Me decía que le diera plata", agregó.

La víctima no supo decir cuándo, pero "ahí nomás", al poco tiempo de haber sido encerrada en el baño, escuchó una balacera que provenía de afuera.

La mujer dijo que le pareció escuchar unos siete disparos, pero una fuente policial aseguró que fueron unos cuatro o cinco.

El policía que entró a lo de Ojeda fue el oficial principal Javier Ávila. Llegó alertado por los vecinos que habían llamado al 911, al Centro de Operaciones.

Cuando el efectivo del Comando Radioeléctrico arribó el delincuente intentaba escapar por una medianera.

A los pocos segundos uno de ellos abrió fuego. Los tiros impactaron en el frente del domicilio de la víctima, que es parte de un condominio de departamentos. En medio de la balacera, el ladrón consiguió correr hasta el final del pasillo que conecta a todos los departamentos, se lastimó con el vidrio de una puerta, alcanzó a saltar una medianera y escapó corriendo por calle Miguel B. Pastor.

A Ojeda logró sustraerle unos seis mil pesos y dos anillos, precisó el informante.