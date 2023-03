Absolvieron a tres policías acusados por apremios ilegales

Este lunes, un tribunal unipersonal presidido por la jueza Adriana Lucero Alfonso absolvió por el beneficio de la duda al oficial subinspector Silvio Agustín Salgado, al subcomisario Marcelo Enrique Floriani y al comisario general Sergio Daniel Elizondo, quienes llegaron a juicio acusados de apremios ilegales en perjuicio de Facundo Emanuel Amaya, ocurrido en 2016.

El debate, que tuvo una sola jornada, contó con el testimonio de tres testigos: la denunciante, quien es la abuela de la presunta víctima; el damnificado, quien al momento del hecho tenía 20 años; y una médica del Hospital de San Francisco del Monte de Oro, quien examinó a Amaya en el centro médico y que extendió un certificado donde detalló las lesiones que observó.

Antes de los testimonios, el fiscal de Juicio 2, Fernando Rodríguez, hizo una presentación de la causa. Relató que el 10 de abril de 2016 Santalucía Leyes, abuela de Amaya, denunció que su nieto, quien padece autismo y trastornos obsesivos compulsivos, fue interceptado por los policías Salgado, Floriani y Elizondo en inmediaciones del barrio 40 Viviendas de San Francisco del Monte de Oro. Dijo que lo tiraron al suelo, lo golpearon, lo cargaron en un móvil y lo trasladaron a la comisaría de la localidad. Al hacer la denuncia, la mujer exigió que el hecho fuera investigado.

Los imputados llegaron al debate en libertad y con un pedido de condena, efectuado por la fiscal de Instrucción Sonia Fernández de Vargas, a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años para cubrir cargos públicos.

Testimonio de la denunciante

La primera en declarar fue Leyes. Dijo que el día del hecho se enteró por la noche que su nieto estaba detenido. Se lo advirtieron vecinos del pueblo. Durante su testimonio repitió varias veces que por problemas de salud y por el paso de los años ha olvidado algunos detalles.

Dijo que aquel día su nieto se fue a jugar a la pelota y que fue arrestado cuando regresaba a su casa. Aseguró que el chico estaba

alcoholizado y recordó que cuando se enteró de que lo habían arrestado, fue de inmediato a la comisaría y que allí encontró a su nieto tirado en el piso de una celda y que parecía dormido; que no hablaba ni reaccionaba. Agregó que se fue, regresó al día siguiente a la mañana y que un conocido le contó que los policías lo habían despertado al chico golpeando un tarro de lata cerca de su cabeza.

Mencionó que luego trasladaron a su nieto al hospital de la localidad, donde lo atendió una doctora que le extendió un certificado en el que detalló las lesiones que tenía. La profesional le aseguró que eran compatibles con golpes. Luego se llevó a Amaya a su casa y realizó la denuncia. Refirió que en la presentación dio los nombres de los tres imputados, aunque no fue clara al indicar cómo los obtuvo, dijo que accedió a ellos tras solicitar el libro de guardia de ese día.

Luego declaró Facundo Emanuel Amaya, el damnificado. El joven actualmente tiene 28 años. Con voz muy baja y con pocas palabras respondió a las preguntas que le realizaron. Expresó que no recordaba detalles de ese día en particular, pero aseguró que fue arrestado varias veces en la localidad. “Recibí cachetazos, pero no sufrí lesiones graves”, detalló en referencia al 10 de abril de 2016. Recordó que una médica lo revisó en el hospital del pueblo y que constató lesiones que tenía, por ejemplo, en el muslo. Dijo que en la comisaría los efectivos lo sentaron y le dieron cachetadas hasta dejarle la cara colorada. “Fue donde los policías miran televisión”, aseguró.

Lesiones constatadas

Marcela Burghardt, médica del Hospital de San Francisco del Monte de Oro, reconoció ante la jueza un certificado que le exhibió el fiscal Rodríguez con una lista de los hematomas y escoriaciones, sobre todo en la zona del tórax. Consultada por la fiscalía si esas heridas podrían haber sido causadas por golpes, ella respondió que sí.

Etapa de alegatos

Tras cerrarse la etapa probatoria comenzaron los alegatos. El primero en tomar la palabra fue Rodríguez. Para el agente fiscal el hecho estaba probado, resaltó pruebas como el informe del médico psiquiatra del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, Gonzalo Mayor, quien entrevistó a la víctima, y el de la médica Marcela Burghardt.

Solicitó que Salgado, Floriani y Elizondo fueran condenados a dos años y medio de cárcel más una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos por “Privación abusiva de la libertad”.

Pedidos de absolución

Luego alegó el defensor oficial Esteban Sala, quien representó a Salgado. El letrado aseguró que la causa cuenta con una “total orfandad de elementos de pruebas” y que el hecho no está acreditado. Señaló que tampoco quedó probado que Amaya haya estado detenido y resaltó que Leyes, la denunciante, no vio absolutamente nada y por ende no es testigo de nada. Al finalizar, solicitó la absolución lisa y llana para su defendido.

A posterior tomó la palabra Guillermo Sánchez Pagano, defensor de Floriani. Al igual que Salas, expresó que la fiscalía no cuenta con pruebas para acreditar que el hecho existió. Resaltó que el forense Gonzalo Mayor nunca refirió en su informe que Amaya tenga autismo, sino que determinó que tiene trastorno por consumo de sustancias, conductas disociables y escasa contención familiar. “Tenemos de imputados a víctimas de un puterío de pueblo”, soltó. Agregó que la denunciante “tiene un gran odio hacia la Policía” y solicitó la absolución lisa y llana para su representado.

Finalmente, Andrés Fernández, quien representa a Elizondo, dijo que adhería a todo lo expuesto por sus colegas y al igual que ellos solicitó la absolución lisa y llana para su pupilo.

Tras los alegatos, los acusados se dirigieron a Lucero Alfonso: los tres se declararon inocentes y pidieron que se llegue a la verdad y se haga justicia.

Tras escuchar el fallo, se saludaron con felicidad y agradecieron a sus defensores por el logro.