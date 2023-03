Rodrigo Salcedo: "Estoy viviendo una experiencia increíble y muy divertida"

“La tercera es la vencida”, dice la reconocida frase y le sienta muy bien a Rodrigo Salcedo, el bioquímico cordobés que reside en San Luis y quedó entre los 16 participantes que compiten en la nueva edición de MasterChef Argentina, el reality más popular del país.

Luego de preparar una pera al vino que convenció notablemente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Rodrigo fue por la siguiente chance y realizó una sopa de arvejas que no estuvo tan acorde a los requerimientos de los chefs. En la siguiente instancia, preparó un solomillo de cerdo al horno que no convenció del todo. La última oportunidad y la deliberante fue el marquise de chocolate que realizó el domingo por la noche y que le permitió colocarse el delantal blanco que lleva su nombre.

Desde el domingo a la noche hasta el día que le toque salir, que Salcedo espera que sea en la final con el trofeo en la mano, tendrá varias oportunidades para demostrarle al jurado como al público su talento culinario.

“Es una experiencia increíble, muy divertida y emocionante. Me apasiona la gastronomía y estoy en mi mejor momento. No me tenía fe con la pastelería y resultó que mi torta fue la mejor de la noche. Una locura que comenzó de casualidad y ahora disfruto en cada paso que doy”, expresó el participante, quien actualmente se encuentra en Buenos Aires para presenciar cada una de las agotadoras jornadas de grabación a las que le toca asistir.

Al joven le apasiona la gastronomía y se considera un fan del reality. Fue su pareja quien lo animó a inscribirse y en una noche de guardia hospitalaria, en el tiempo libre, navegó por internet, vio el formulario de inscripción y se animó. “No tenía ninguna esperanza de quedar, lo hice para probar y sacarme el gusto. Un mes después me llamaron para decirme que comenzaba con las audiciones”, contó el cocinero.

Salcedo nació en Río Cuarto y a los 18 años se mudó a San Luis para seguir con su formación. Se recibió de bioquímico y por muchos años fue docente de la UNSL y becario del Conicet. Actualmente, aunque cuenta con una licencia especial por estar en Buenos Aires, forma parte del área de Medicina del interior del Ministerio de Salud y San Martín es el pueblo que le tocó para trabajar y del que actualmente recibe todo el apoyo.

Su relación con la cocina llegó cuando tenía 24 años. “No me parecía interesante, quizás porque no tuve los medios para comprar muchos ingredientes cuando era más chico. Cuando tuve mi solvento económico me animé a probar nuevas recetas y salir de lo habitual. En ese momento se transformó en mi hobby y mi pasión más grande”, recordó Salcedo.

MasterChef es el primer concurso en el que participa. “Mi profesión va por otro lado y, aunque también se relaciona con las mezclas y los procesos, es algo muy diferente. Soy muy estudioso y científico, me gusta investigar y eso es lo que me dio el pie a experimentar con los alimentos”, agregó.

Como dijo, llegó al programa de casualidad y pasó cada una de las instancias con total confianza y algo de picardía. “Lo que me ayuda es mi manera de tomarme las cosas. Me verán emocionado y atento, serio por momentos, pero siempre con una sonrisa en los labios porque lo importante, más allá del premio, que es el deseo de todos mis compañeros como el mío, es disfrutar”, explicó Rodrigo.

Dentro del programa encontró un equipo de trabajo muy adecuado y alegre. “Tenemos en claro que venimos a competir pero somos personas que se llevan bien y principalmente se respetan. Contamos con un equipo de apoyo que nos incentiva a seguir adelante más allá de los resultados”, contó.