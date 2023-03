El drama de los UVA: tomó un crédito y ya debe $11 millones

La hipoteca UVA te afecta la calidad de vida, uno no puede hacer ningún tipo de gasto", dijo con sinceridad Natalia Cherman, madre soltera que solicitó un crédito para acceder a una vivienda bajo el sistema en 2018. El UVA es una unidad de valor que se actualiza a partir del índice de inflación. Con los incrementos constantes en los últimos años, tanto las cuotas para saldar el crédito, como el capital final acumulado aumentaron ostensiblemente. Si en 2018 Cherman pagaba 5 mil pesos la cuota, la última llegó a los 60 mil. Pero más amplia es su deuda final: pasó de deberle al banco $1.200.000 a $11.000.000. Su caso representa lo que viven la mayoría de las personas en la provincia que tomaron este tipo de préstamo.

"Era la única opción que a mí me daba el dinero para comprar una vivienda única. No soy economista y en ese momento no pensé en asesorarme con uno. Uno cuando compra algo consulta a un escribano o abogado. Yo confié como uno confía en los que nos gobiernan siempre", recordó la mujer, que cuenta con dos trabajos y cría a su hija sola.

Lanzados durante la presidencia de Mauricio Macri, la llegada de un nuevo gobierno nacional le dio esperanzas de resolución. Pero a pesar de algunas medidas transitorias, como el diferimiento de cuotas, el problema de fondo, que es la indexación del préstamo, aún no se vio modificada.

Cherman no pudo pagar en totalidad la última cuota. Desde hace 20 días recibe dos llamados diarios del banco que le dio el crédito, además de correos electrónicos intimándola a pagar y hasta le hicieron débitos de otra cuenta a su nombre en otro banco.

Actualmente, la mujer inició la vía judicial en búsqueda de respuestas. "Olvídate de ir de vacaciones, salir a tomar un café, más allá de que nos come la inflación a todos, me absorbe un porcentaje alto del sueldo y no están respetando el porcentaje estipulado, del 30%. Me están descontando mucho más", describió.

Daniel Gorra representa como abogado a Cherman y a otros tomadores de crédito con el mismo problema. Por ahora han presentado medidas cautelares en la Justicia local con variado éxito.

"El panorama no varía mucho del resto de los deudores hipotecarios UVA que hay en el país, es muy complicado. Todos estos créditos se indexan por inflación y con un índice de 100 por ciento anual, los deudores se encuentran en una situación en la que no pueden pagar", apuntó Gorra.

"Todos estos deudores, cuando tomaron estos préstamos, confiaron en el Estado, en el sistema financiero de créditos, de poder sacar un préstamo como cualquier país normal y poder pagarlo. Pero las circunstancias económicas han cambiado drásticamente. Es lo que se llama en el derecho teoría de la imprevisión, cuando las circunstancias se vuelven totalmente desfavorables para una de las partes", reflexionó.

"La gente no es que no quiera pagar, de hecho está vendiendo otros bienes para poder pagar los créditos. El problema es que están siendo impagables", aclaró.

"No es fácil porque del otro lado están los bancos, hay contratos firmados, hay reglas, hay normativas que ellos no las desconocen. Lo que se está solicitando es reconsiderar las reglas del juego, que han cambiado totalmente", agregó.

Entre las distintas propuestas que han hecho los tomadores de créditos en distintos ámbitos gubernamentales, como el Congreso de la Nación, está establecer la indexación a través de las variaciones salariales.

Por ahora Gorra presenta medidas cautelares para atender el reclamo de sus defendidos. Solicita desde un tope de porcentaje de descuento en el salario de los tomadores de crédito a retrotraer el valor del préstamo a su monto inicial, y desde ahí devengar las cuotas de acuerdo a su importe.

"En los casos que hemos tenido nosotros hemos logrado fijar un tope en cuanto al descuento de las cuotas, para que no representen tanto porcentaje del salario, evitar que la persona sea incorporada en sistemas de deudores como el Veraz, o que inicien el proceso de ejecución en contra del deudor", enumeró.

En Mendoza ya hubo dos sentencias en contra del sistema de créditos, la última, hace pocas semanas (Ver "Una sentencia..."). "El problema de esto es que no hay una legislación respecto de este tema puntual. Es la jurisprudencia la que de alguna manera está viendo una veta para poder solucionar estos problemas", concluyó el abogado.

►UNA SENTENCIA CLAVE EN MENDOZA

La Justicia en Mendoza ordenó eliminar el UVA como indicador de actualización de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación.

Puntualmente, el juez federal Pablo Quirós hizo lugar a la demanda de un tomador de crédito que en 2017 había accedido a un préstamo por $2.300.000, por un plazo de treinta años y que para este año llegó a una deuda de $23 millones.

La sentencia ordenó la readecuación del contrato y determinó que el importe de las cuotas a pagar se actualizara desde la fecha del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente en 2019, de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), sin que esto implique extender el número de cuotas y conservando la tasa de interés pactada, de un máximo de 3,50% nominal anual.

Las pericias contables determinaron que la deuda subía un millón de pesos por mes. Un cálculo a treinta años, y con un 100 por ciento de inflación anual, arrojaba $241.167.347. Se trata de la primera sentencia de la Justicia en contra de este sistema de créditos en todo el país.

