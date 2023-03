Nataly Belén lanzó "Ya no me muero por nadie"

La estrella del escenario. Nataly Belén grabó su videoclip y va en busca de su primer disco que contará con diez temas que marcan su estilo propio basado en su personalidad tan particular. Foto: Inés Cobarrubia.

Sus canciones describen sus luchas, el camino recorrido y el proceso que vivió al reconocerse como música. Nataly Belén apuesta a su carrera musical, que ya cuenta con seis años de trayectoria, y lanzó "Ya no me muero por nadie", el videoclip grabado en Comuna junto con la productora Piramidal y que muestra una artista fuerte, comprometida y decidida a continuar con su trabajo pese a cualquier obstáculo.

La nueva canción formará parte del primer disco de Nataly que se presentará durante todo 2023. Serán diez temas: cada uno tendrá su lanzamiento personal y luego serán reunidos en un álbum que marcará un antes y un después en la carrera de la cantante.

"Elegí temas de artistas poco conocidos y que los siento más personales. Que describen el proceso personal que tuve que atravesar para llegar a lo que soy hoy", expresó la artista, quien vivió un verano candente en el que llevó su repertorio a varios festivales que se realizaron en el interior de la provincia.

Me costó encontrar un estilo propio y ahora solo busco mejorarlo para que cada día sea más profesional. Nataly Belén

Nataly describió esta nueva faceta en su carrera como la más personal. "Cuando una decide invertir y hacer un segundo escalón que marca un nivel en su carrera, las cosas comienzan a tener otro sentido. El trabajo para este 2023 es muy minucioso y queremos que salga de la mejor manera posible", contó la artista, quien trabaja junto con Diego Ribbas, un productor cordobés que la ayuda para que el disco tome la forma que ella espera.

Aunque aún es difícil embarcarse en el ambiente cuartetero local, Nataly siguió la corazonada que llegó desde lo más profundo de su ser y eligió este estilo que siente que describe a la perfección su fuerte personalidad.

"Las mujeres puntanas coincidimos en que nos cuesta permanecer en la música y más en el cuarteto, porque siempre estuvo muy marcado por los hombres. Recién ahora se nos abrieron las puertas a las cuarteteras, pero nos cuesta imponernos. Todos deben saber que la mujer tiene que tener su lugar en cada festival y fiesta de la provincia. Tengo la dicha de que trabajo mucho con los festivales, pero no todas corren con la misma suerte", explicó.

La cantante comenzó a incursionar en el ambiente a los 17 años, cuando la eligieron reina de la ciudad de La Punta y las puertas comenzaron a abrirse. Luego de muchos años de modelaje, participó durante seis años en el Carnaval de Río, que se realizaba en Potrero de los Funes.

Cuando el carnaval dejó de hacerse, tomó la decisión de darle forma a su carrera musical. Sus raíces familiares fueron importantes al elegir su nueva faceta. Ver a su abuelo acordeonista le dio el pie para seguir adelante sin importar los tropezones. Ahora se presenta junto a su banda de seis músicos y una corista que la sigue incondicionalmente.

"Desde las primeras veces que salí a un escenario hasta hoy todo mutó, pero siempre para bien. Todo fue un proceso que logré transitar con caídas y subidas, pero para adelante. Encontrar mi estilo propio me dio las fuerzas que necesitaba para que hoy de arriba del escenario no me baje nadie", concluyó.

