El personalismo de Poggi sigue generando tensiones internas

En los grupos de WhatsApp circula un audio que el reconocido dirigente político y social de Villa Mercedes Jorge Daffra le envió a Facundo Santarone, uno de los colaboradores más cercanos a Claudio Poggi. En el archivo, de más de diez minutos de duración, Daffra critica el excesivo personalismo del cordobés, lo que genera fuertes tensiones entre sus militantes.

Daffra fustiga al candidato a gobernador de Cambia San Luis por no escuchar propuestas e ignorar aportes. “No sé qué se cree. Con Poggi no se puede hablar, no se puede guasappear. Es hermético, como un dictador. Yo te aseguro que hoy, si quisiera hablar con el Alberto o el Adolfo, me levantarían el teléfono sin ningún problema, porque soy un exlegislador, porque soy una persona pública y porque tengo una trayectoria”, afirmó.

En el mensaje de audio, el exdiputado dijo que no está acostumbrado a un manejo tan personalista. “Imaginate que vengo de una militancia activa combatiendo desde los milicos para acá cualquier feudo o expresión de autoritarismo”, afirmó.

El dirigente mercedino recordó además que Poggi faltó a la palabra al aceptar las agrupaciones adolfistas, cuando antes había jurado y perjurado que el límite eran los Rodríguez Saá; y llamó la atención sobre la liviandad de las propuestas formuladas hasta ahora por el diputado nacional. “Al pueblo del cual ustedes se llenan la boca hablando hay que darle propuestas, no solamente decir que el futuro por venir es mejor”, destacó.

“No somos un partido convidado ni nos interesaba integrar un lema con un sublema, sino ser parte activa de algo que pretendía ser superador”, dijo y cerró con una advertencia: “Podemos ser ingenuos en algunas cuestiones, pero no nos van a tomar de pelotudos”.