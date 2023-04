Joe Biden anunció que irá por la reelección en EE.UU

El presidente Joe Biden anunció este martes que buscará un segundo mandato en la Casa Blanca en 2024, una decisión que pondrá a prueba si los estadounidenses están listos para darle al demócrata de 80 años, que ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, otros cuatro años en el cargo.

Biden formuló su anuncio en un video hábilmente producido y publicado por su nuevo equipo de campaña, en el que declara que es su trabajo defender la democracia estadounidense, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Comienza con imágenes del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump.

"Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de los Estados Unidos y todavía lo estamos. Este no es un momento para ser complaciente. or eso me postulo para la reelección. Terminemos este trabajo. Sé que podemos", comentó.

Biden describió las plataformas republicanas como amenazas a la libertad estadounidense y prometió luchar contra los esfuerzos para limitar la atención médica de las mujeres, recortar el Seguro Social y prohibir los libros, mientras criticaba a los "extremistas de MAGA".

MAGA es el acrónimo del eslogan político "Make America Great Again" de Trump, quien bien podría ser el oponente republicano de Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

En los dos años transcurridos desde que reemplazó a Trump, Biden obtuvo la aprobación del Congreso para miles de millones de dólares en fondos federales para enfrentar la pandemia de COVID-19 y para nueva infraestructura, y supervisó los niveles más bajos de desempleo desde 1969, aunque hace 40 años el alza en la inflación empañó su historial económico.

La edad de Biden hace que su candidatura a la reelección sea una apuesta histórica y arriesgada para el Partido Demócrata, que enfrenta un difícil mapa electoral para ocupar el Senado en 2024 y ahora es minoría en la Cámara de Representantes.

Los índices de aprobación de Biden se estancaron en solo el 39% en una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 19 de abril y hay grandes preocupaciones sobre su edad entre algunos estadounidenses; tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, casi una década más que la esperanza de vida promedio de los hombres estadounidenses.

Los médicos declararon a Biden, que no bebe alcohol y hace ejercicio cinco veces por semana, "apto para el servicio" después de un examen en febrero. La Casa Blanca asegura que su historial muestra que tiene la agudeza mental suficiente para los rigores del trabajo.

NA/MGE