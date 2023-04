Incertidumbre en los locales por la crisis y la disparada del dólar

Comerciantes y clientes puntanos sienten una gran incertidumbre ante la crisis económica nacional y la reciente disparada en la cotización del dólar. Afirman que los precios varían de manera constante y que no consiguen lograr una estabilidad económica. En la Cámara de Comercio de San Luis afirmaron que por el momento no hay desabastecimiento.

"Tuvieron que limitar algunos productos puntuales para no generar desabastecimiento. Con respecto a las ventas vienen muy frenadas en general. Vemos a nivel nacional que hace unos meses que ya viene caída la comercialización. El panorama y el contexto económico que estamos viviendo no es muy alentador", expresó el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Emmanuel López.

"La devaluación que termina generando toda esta corrida del dólar, por más que hoy -por ayer- ha bajado unos pesos, genera incertidumbre y complicaciones en el comercio. Los propietarios no tienen precios; en el momento que los tienen están modificándolos constantemente. Hoy, en algunos rubros, están cambiando dos veces por semana los precios", agregó.

Hay días que están para atrás y hay días que no. Todo aumentó, la yerba se fue como a 200 pesos más. El pan aún no sube. Sebastián Sosa.

Afirmaron que, aunque no hay desabastecimiento, sí hay menor venta en ciertos artículos de primera necesidad como yerbas, aceites, azúcar y productos de limpieza.

"En la actualidad vivimos una situación muy atípica. Hay un de-sorden de precios muy importante. Se nos complica mucho y lo que queremos es poder vender y reponer. Hay una incertidumbre muy grande con respecto a la comercialización de los productos y los precios, fundamentalmente. Las ventas están muy caídas", expresó el presidente de la Cámara de Almaceneros de San Luis, Ángel "Cacho" Soria.

"Hoy, realmente, estamos viviendo una situación muy límite porque están cerrando almacenes. Después de ver el precio del dólar, empezaron a caer mensajes de proveedores diciéndonos lo que sucedía con las ventas y las entregas. Logré que hicieran las entregas, pero el precio no era el mismo. Luego, nos dijeron que hasta nuevo aviso no había lista de precios. También en el caso del aceite, azúcar, harina y yerbas las entregas iban a estar limitadas", añadió Soria.

Medida. Las bajas ventas obligan a las promociones y las liquidaciones.

El Diario de la República realizó ayer una recorrida por comercios del centro puntano y pudo constatar que la falta de certezas se da en varios rubros como indumentaria, ferretería, electrónica, bicicletería, papelería y almacén.

Emiliano de Pascuale, propietario de una ferretería ubicada en la zona norte de la ciudad, expresó: "El fuerte aumento del dólar repercutió directamente tanto en los precios de los productos como en la entrega de los mismos, ya que la mayoría de los proveedores cancelaron las entregas hasta que haya una estabilización. Por el momento no entregan mercadería y tampoco tenemos precios".

"Las ventas han bajado desde enero, se espera que para el mes que viene repunten un poco, ya que optamos por disminuir el porcentaje de ganancia para no remarcar tanto", agregó. La opción de disminuir los márgenes de ganancia para poder mantener las ventas es una realidad que se maneja en varios locales.

"Todo esto nos duele a todos, dependemos mucho de la suba del dólar para saber qué va a pasar, porque todo es importado. Por ahí, vendés a un precio, pero después sube más y no recuperás el producto. Tratamos de remarcar lo menos posible porque también necesitamos vender. Han sido tres meses complicados y no podemos no vender, pero tampoco cerrar. Está todo muy caro, todo sube y no baja nada", manifestó Nicolás López, encargado de un local de venta deportiva ubicado por calle Rivadavia.

En la misma línea, Daniel Ibañez, propietario de una papelería que está emplazada por la misma calle, dijo: "En este rubro prácticamente tenemos un aumento semanal de todos los productos, sobre todo papel. Un cuaderno arrancó en 700 pesos, a la semana está a 800 y a la otra semana a 900 y así, algo imposible de pagar y menos para el público universitario. Las ventas han caído bastante, porque a la gente no le alcanza el dinero".

