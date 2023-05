Juzgan a un cura de San Luis por abusar de un seminarista

A partir de este martes un tribunal de General Pico, La Pampa, comenzará a juzgar a José Miguel Padilla, el cura sanluiseño que fue denunciado por abuso hace casi cuatro años por Vicente Suárez Wollert, cuando el joven era seminarista y formaba parte de la congregación religiosa fundada por el sacerdote puntano.

El debate oral será público y estará presidido por María José Gianinetto, jueza de Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, y la fiscal será Andreina Montes, al frente de la Fiscalía Temática de Delitos de Género.

Wollert, de actualmente 27 años, viajará desde la provincia de Santa Fe, donde vive, hasta La Pampa. En la actualidad el joven es profesor de Educación Especial, integra la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y se declaró "ateo" al no poder "encontrar armonía ni sintonía en la Iglesia" luego de lo que sufrió.

Padilla, por su parte, está radicado en San Luis, pero no forma parte de la diócesis sanluiseña, aclaró en su momento el obispo puntano Gabriel Barba. "Él tiene las licencias y restricciones ministeriales y por prudencia no se le asigna ningún oficio particular y no está ejerciendo como párroco. Todo lo que hace, por pedido mío, es dar una misa semanal en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Trono (Santo Domingo)", detalló.

"No tiene contactos, nada de nada con las personas; solo celebra la misa y se va. No tiene ninguna responsabilidad pastoral más que celebrar el servicio y volver a su casa", había explicado el obispo.

Wollert denunció al cura en noviembre de 2019. Contó que los abusos ocurrieron entre noviembre de 2015 y mayo del año siguiente, es decir, los seis meses que duró su estancia en la Fraternidad de Belén, fundada y dirigida por Padilla.

Por aquel entonces, además de ser superior de la Fraternidad de Belén, de los Capuchinos Recoletos, el sacerdote era responsable del colegio secundario Nuestra Señora de Luján en la provincia de La Pampa.

“Lamentablemente, uno de los primeros abusos sucedió en Villa de la Quebrada, durante unas vacaciones de verano allí”, relató la víctima en su momento.

"Fue un tiempo donde Padilla me hacía creer que mi familia no me quería, que fuera del convento yo no tenía futuro", relató en una entrevista a Télam.

Wollert se quedó en la congregación hasta mayo de 2016, cuando lo expulsaron. La expulsión se debió a que después de sufrir los abusos sexuales, el muchacho empezó a rebelarse en contra de Padilla.

"De ahí en más vinieron amenazas, incluso (Padilla) llegó a golpearme, y cuando le dije que le iba a comunicar al obispo lo que había pasado, me dijo que visite a mis papás para rever mi vocación, y yo accedí" narró.

En el medio, el joven fue notificado de su desvinculación de la comunidad, pero mantuvo contacto con el acusado porque quería seguir con la vida religiosa y para ello la comunidad elaboraba un informe.

"Entonces, para no perjudicar lo que creía mi vocación, trataba de seguirle la conversación a Padilla para evitar que el informe fuera lapidario. Esta comunicación se interrumpió porque comenzó a pedirme fotografías y mensajes con contenidos sexuales", dijo.

Cuatro años pasaron hasta que se hizo de coraje y denunció los abusos en General Pico.

Redacción/ALG