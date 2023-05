Miguel Baldoni, el más ganador en la historia del rally de San Luis

Casi que es una costumbre, si hay Rally Argentino en San Luis, Miguel Baldoni compra todos los boletos para el festejo. Es que el puntano logró este domingo en la 29ª Copa Gobierno de San Luis la octava victoria (seis en la general absoluta, una en la N4 Light, y la restante en la Súper R) en once oportunidades que corrió en suelo sanluiseño.

Así, el "Coyote Puntano" se transformó en el más ganador de la historia de esta competencia al vencer de forma contundente.

"Siento una alegría enorme, poder retribuir semejante cariño de la gente con esta victoria. Miles de sanluiseños a la vera del camino demostrando su pasión y alentándome realmente me emociona mucho. Los últimos metros los hice con lágrimas en los ojos, el cariño es increíble. Solo puedo decir gracias", expresó Baldoni al llegar a Potrero de los Funes, epicentro de la tercera fecha del Rally Argentino que este fin de semana desandó por varios de los mejores caminos de la provincia. Detrás del puntano culminaron Martín Scuncio y Alejandro Cancio.

Si hay que ponerle un adjetivo a la victoria, contundente es el indicado. Baldoni terminó regulando en la segunda etapa, pese a que en la primera la brecha con Scuncio fue de un segundo y medio.

"Salí a atacar de arranque en la etapa, sabía que podía hacer la diferencia en Paso del Rey, fue un tramo de 22 kilómetros y logré el objetivo. Luego hice una carrera pensante, sin aflojar, pero tampoco arriesgando demasiado. La estrategia fue buena y logré terminar la carrera tranquilo y disfrutando de la gente", detalló Baldoni, quien le sacó 16 segundos a Scuncio y más de un minuto a Cancio.

La primera etapa fue todo un duelo para el puntano: "Tuve mala suerte, Padilla (por Gerónimo) sufrió un fuerte vuelco y me paré a auxiliarlo. Los comisarios me otorgaron el peor tiempo, el que realizó Cancio, y así Scuncio logró descontarme casi 7 segundos. Luego en la otra pasada pené con un bado y así dejé la carrera muy abierta. Es más, casi se me para el auto y ahí hubiera perdido toda chance".

La máquina de Baldoni en la tercera fecha del Rally Nacional, en San Luis. Foto: Rally Argentino.

Detrás del tridente de punta terminaron el sanjuanino Gastón Pasten (Skoda) y Matías Ramos, quienes sumaron un punto extra con su quinto lugar en el Power Stage, aunque debieron conformarse con el cuarto lugar en la general. Luego, el top 5 se completó con Juan Carlos Alonso (Skoda) y Juan Pablo Monasterolo, quienes también finalizaron cuartos en el tramo puntuable.

El sexto lugar quedó en poder de Augusto D’Agostini (Skoda) y Juan Pablo Carrera, quienes al mismo tiempo aseguraron su segundo triunfo consecutivo en la RC2 Copa “Héctor Letín Cancio”, certamen que los tendrá en la cima de los puntajes.

En la octava posición de la clasificación general, y ganando la división Maxi Rally, quedó Hernán Kim con el VW Polo RT que navega Marcos Bazán, superando a la concordiense Nadia Cutro, que se ubicó a 6 segundos con el Toyota que tripula junto a Luciano Bombaci, mientras que el tercero en la especialidad fue el VW de Miguel Patat y Leonardo Londero, a 58 segundos, 2 décimas.

Con respecto al campeonato argentino, Scuncio pasó a comandar las posiciones con 154 unidades y supera por cuatro puntos a Cancio, en tanto que Baldoni está tercero a 15, aventajando a Gerónimo Padilla, quien desertó en la primera etapa y quedó a 76.

La próxima competencia del calendario del Rally Argentino se celebrará entre el 2 y 4 de junio por los caminos cuyanos de La Rioja.

Clasificación

Rally Provincial

Daniel Bassi ganó la tercera fecha del Rally Provincial, competencia compartida con el nacional.

El "Nono" dosificó de buena manera la diferencia obtenida en la primera etapa y así reguló a su antojo la segunda jornada.

Detrás de Bassi terminó Milton Chagali, en un auto de la RC5 y a más de 2 minutos del líder. El podio del zonal lo completó Federico Marino, a 3 minutos. Sebastián Landa, Walter Escudero, Nicolás Ruiz, Mario Gómez, Iván Morales, Bruno Gregorio y Fernando Gatica completaron los diez mejores.

