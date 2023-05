Sergio Tamayo: "Trabajaremos en obras que no se ven, pero que significarán muchísimo"

La biblioteca del Centro Cultural "José La Vía" fue el epicentro de un encuentro entre el intendente Sergio Tamayo y un equipo periodístico de El Diario de la República. Los cientos de libros que se aprecian en las minuciosas estanterías fueron la antesala de un instante ameno, donde lejos de la formalidad, compartió una entrevista en la que recorrió los hitos más destacados de su gobierno, sus proyecciones y sus aspiraciones para una futura gestión en caso de ser reelecto en los comicios del 11 de junio. La clave del diálogo fue el sentido de pertenencia a la ciudad y la capacidad de escucha a las necesidades de vecinas y vecinos.

“Cuando tenía ganas de ser intendente de San Luis veía a una ciudad que quería crecer, pero que lo hacía desordenadamente. Una vez que tocamos tierra en el Municipio, me di cuenta de muchas cosas. Lo primero que observé fue que una comuna tiene que ser totalmente sustentable económicamente para desarrollar cada proyecto. Ese fue un sueño que quería hacer inmediatamente, pero en un momento fue truncado. Si bien con el tiempo lo revertimos, la realidad es que nos encontramos con una Municipalidad totalmente devastada económicamente. Sin embargo, con el equipo de trabajo nos pusimos de pie y enfrentamos la problemática. Al poco tiempo nos apareció la pandemia. Los sueños se iban atrasando un poco, pero siempre con el pensamiento de que llegaría el día en que se iban a cumplir esos anhelos”, manifestó.

Con simpleza y orgullo, recordó que en 2019 había planteado tres grandes obras para la capital. Una tenía que ver con la Planta Potabilizadora Vientos del Portezuelo, una intervención fundamental para cambiarle la vida a la gente que vive en la zona norte, incluso con un beneficio extendido a la zona sur por la disposición de los caudales.

Otra obra era la Circunvalación, con la intención de aportar fluidez al tránsito y especialmente en un escenario de importante crecimiento poblacional, no solo en San Luis sino en localidades vecinas como La Punta, Juana Koslay y Potrero de los Funes. La proyección (ya materializada) que formaba parte del top 3 de las necesidades más urgentes, era la extensión de avenida Lafinur. Tamayo remarcó que todas esas ideas se concretan.

“Nombré tres obras, pero llevamos 67 en ejecución. Recuerdo la primera que hicimos, que fue en el barrio Unión, donde siempre estuvieron los carteles de que iban a hacer obras. Nosotros lejos de prometer, llegamos con las máquinas y empezamos a hacer el trabajo. Así nos enfocamos en cada proyección, ya sea plaza, barrio, asfalto, etcétera. Había gente a la que porque vivía en un pasaje no se le daba importancia a sus necesidades. Nosotros le dimos ese valor a la historia de San Luis, una ciudad que merece seguir creciendo. Cada paso que damos es pensado a largo plazo”, apuntó.

En toda la ciudad

Tamayo participó de un modo distendido en la entrevista. Se sirvió agua en los minutos previos al encendido de la grabadora y luego se mostró atento a cada pregunta. Sus gestos corporales mostraban sintonía con cada palabra enunciada, pero fundamentalmente dejaron entrever el compromiso con las barriadas locales.

“Lo que buscamos es trabajar en los cuatro puntos cardinales y en lo que los vecinos nos han pedido en todo este tiempo”, aseveró. Dio como ejemplo que cuando se pedía un espacio para el disfrute, se logró el parque de la Primera, Segunda y Tercera Rotonda, que posteriormente se integró con los bulevares. Citó esa zona por dar un ejemplo, pero sostuvo que en cada rincón accionan con varias iniciativas.

“Estoy muy conforme porque todas las veces que abrimos las sesiones en el Concejo Deliberante se dio la palabra; y si tengo algo es que no fallo en mi palabra en cada cosa que digo. Las tres que en 2019 fueron promesa de campaña están ejecutadas. Cada obra en cada punto cardinal se cumplió. Las luminarias son un ejemplo de ello, algo que se pide desde hace muchísimo tiempo y que lo hemos empezado a cambiar. Llevamos más de 67 barrios iluminados al 100% a led (el 50% de la ciudad ya hizo el recambio). Empezamos por las avenidas, luego vamos por los bulevares, las plazas y posteriormente en todo el barrio en sí. Es una diagramación correcta que se viene cumpliendo. Vamos a llegar a todos los barrios”, comentó.

Subrayó que aun frente a las adversidades que ha tenido que atravesar su gestión (como la pandemia o las vicisitudes inflacionarias de la economía nacional), tiene un vigor que lo mantiene firme. Se debe a la inspiración que le da enfocarse en lo positivo, en la buena gente, en su equipo, y especialmente en su familia, que le aporta una fuerza clave.

Este sostén, por ejemplo, le ha permitido conquistar distintos hitos, como el caso del Sigem que logró superar los 100 mil vecinos que lo utilizan. Todas las conquistas están a la vista. “Tengo conocimiento por intendentes capitalinos de otras provincias que no han podido salir tras la pandemia. Hay días en que me siento a tomar mate y pienso en todo lo que hicimos en la gestión. Me trae recuerdos muy lindos, porque cada vez que hicimos algo muy bien, al otro día pensamos en un nuevo objetivo. Me gustaría estar más tiempo para desarrollar importantes proyectos que se vienen para la ciudad de San Luis”, aseguró.

Foto: Martín Gómez.

La reelección

Tamayo busca la reelección bajo el sublema Celeste Unidad. Al ser consultado por su visión de cara a la carrera electoral, recordó que en 2019 dibujaba en un cuaderno la proyección de la Circunvalación y otras obras como la Planta Potabilizadora. Ahora esos avances, que estaban en el trazo de sus ideas, son un hecho. Pero también proyectó lo que piensa materializar de cara al futuro.

“La ciudad ha crecido enormemente. Hace más de veinte años que hay problemas de cloacas. Hay que trabajar firmemente con la extensión de los troncales, la parte más gruesa. Muchos intendentes no lo hacen, porque no se ve y no se disfruta a la vista. Pero es algo que tenemos que hacer y es algo en lo que no esperaré hasta diciembre. Ya empezamos, como el caso de la obra para el oeste, en el CGT, los ramales nuevos que alcanzarán a más de 5 mil viviendas”, especificó.

“Faltaron obras en los años anteriores, por eso pensamos en la nueva planta potabilizadora de la zona sur. Primero pensamos en la del norte, que beneficiará al norte y extenderá su presión al sur. Pero el sur sigue en crecimiento porque se entregan viviendas y tenemos la proyección de cómo va a crecer, por eso planteamos la planta para esa zona. Trabajaremos en obras que no se ven, pero que significarán muchísimo”, adelantó.

El jefe comunal afirmó que el sistema de lemas que se utilizará en los próximos comicios provinciales favorece la participación equitativa y constructiva para la democracia. “Cualquiera se puede presentar a intendente, es una responsabilidad muy grande, pero muy linda. Conozco la ciudad, he recorrido muchísimo tiempo caminando, en moto, en auto, en bicicleta, en colectivo. Siempre quise involucrarme para cambiar la situación. Cuando hablamos de política hay que hablar también de gestión, porque cuando se une política y gestión se transforman las ciudades. Lo bueno de esta Ley de Lemas es que invita a participar. Soy de escuchar buenas ideas, pero he escuchado muy buenas ideas de parte de mi equipo. Tenemos la experiencia, sabemos cómo crecerá la ciudad y sabemos cómo hacerlo. Es la parte fundamental de querer ser. Podés ser y participar, pero para lograrlo te tenés que involucrar en el sentido de pertenencia de la ciudad, conocerla, saber qué necesita el vecino, los problemas que arrastran de fondo y dar soluciones”, opinó.

Sobre el “Gato” Fernández

En su visión del escenario político e histórico que se avecina, expuso que Jorge “Gato” Fernández, del lema Unión por San Luis, es una persona muy confiable, que tiene una experiencia indispensable para ser gobernador de la provincia. Tamayo dijo que ha hablado mucho con Fernández, quien demuestra un conocimiento muy importante y certero en lo que refiere a gestión municipal. Destacó que cada vez que dialogan, coinciden en la

importancia de las obras que no se ven. Incluso señaló que el propio Fernández lo ha felicitado por encarar desafiantes proyectos que buscan ese bienestar fundamental e invisible al mismo tiempo. Para el intendente ese hecho no es menor, porque demuestra que un futuro gobernador con ese conocimiento facilitará innumerables circunstancias cuando se necesite apoyo. “Confío mucho en el ‘Gato’, lo apoyo el 100 por ciento y sé que le va a ir bien”, precisó.

“Se vienen cambios importantes, tenemos muchos proyectos interesantes en el oeste, en la extensión de avenida Illia, y muchas iniciativas en los barrios de la ciudad, como el hecho de tener espacios y parques. Habrá en la zona oeste, desde el barrio San Martín hasta el 1º de Mayo, un parque importante; hay un canal a cielo abierto que se va a tapar y se canalizará el agua de grandes lluvias. Será un parque interesante, recreativo, deportivo, para que las familias puedan disfrutarlo. Generaremos todo sin olvidarnos de los servicios básicos, que tenemos que tener al 100 por ciento”, finalizó.