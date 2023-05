Paula Castaño invita a "Mirar hacia arriba"

El vínculo del ser humano con la naturaleza quedó bastante olvidado por el ritmo de la civilización y las cosas urgentes. Los apuros, los trajines y las ocupaciones llevaron la mirada de la gente hacia abajo y no logran disfrutar de la belleza del cielo o de los árboles.

Paula Castaño tratará de fortalecer ese lazo en "Mirar hacia arriba", la obra que estrena este sábado en el Centro Cultural La Cometa, de Carpintería, que busca restablecer el contacto del ser humano con lo natural. La función será a las 18 y las entradas se reservan al 2664001666.

La obra es una creación colectiva que se gestó en el taller de teatro que realizó Paula en el espacio cultural. La actriz incorporó relatos y vivencias propias que completaron la dramaturgia. Castaño obtuvo ayuda de Fabián Rodríguez, su profesor y fundador de La Cometa, quien también es el director de la obra.

"Mirar hacia arriba significa mirar el cielo, las montañas, el árbol y todo lo que acontece a nuestro alrededor. Ellos siempre esperan nuestra mirada para vincularnos", explicó.

Castaño se había alejado de las artes escénicas porque su tiempo se enfocó por completo en la maternidad y el trabajo. "Gracias a ser vecina de La Cometa tuve el incentivo y acompañamiento para sumarme al taller donde se gestó la obra. En un lugar como Carpintería, alejado de lugares con más acceso, el Centro Cultural me reencontró con la expresión artística", contó la actriz.

Para agendar

Hoy a las 18

Lugar: Centro Cultural La Cometa, Carpintería

Entrada: reservas al 2664001666

Paula fue una de las primeras gestoras del teatro callejero en la plaza de Carpintería en los últimos años. La actuación es un recurso que encontró para poder comunicar su sensibilidad. En su familia el arte siempre estuvo presente de manera espontánea, como una forma de expresión y encuentro.

"El teatro fue una manera de desinhibirme, lo usé como un recurso humano para relacionarme con el mundo. Es una forma de comunicación y expresión que me da libertades", contó la artista, quien además es psicomotricista y trabaja con personas con discapacidad.

"Siempre utilicé el arte como vía de estímulo y encuentro con el otro que no se comunica de las formas habituales o esperadas socialmente. El lenguaje puede pasar por un abanico de comunicación y expresividad que ayuda. El trabajo con la discapacidad me abrió a ese mundo sensible", agregó Paula.

Redacción/MGE