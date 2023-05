Un abogado que hizo agua con sus interpretaciones

El martes, en la Cámara Penal de Concarán se vivió la última audiencia del juicio contra Cristian “Toty” Alaniz, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Godoy. Además de su indiferencia en el debate, sorprendió en los alegatos la interpretación que su abogado, Bautista Rivadera, hizo de la idea de “mujer empoderada”.

Durante su exposición el letrado dedicó unos minutos para expresar que la víctima era una madre soltera de 32 años y que por ende era una mujer “sumamente empoderada”. Luego contó que él tiene 29 años y que está en pareja con una mujer que tiene 34, que es madre soltera, por lo que también la catalogó como una “mujer empoderada”. A nadie en la sala pareció importarle su vida privada y eso pudo notarse en más de un rostro, algunos con asombro.

Lo que seguramente no tiene claro el letrado es que el simple hecho de ser madre soltera no empodera a las mujeres. Tampoco el hecho de ser mayores en edad que sus parejas. Debe entender que muchas de ellas viven inmersas en la vulnerabilidad; realidad que él no ha observado o intentó romantizar, quizá, como una estrategia defensiva con poco tacto.