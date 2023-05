Cuestionan hasta el éxito

Cuestionan a dos pibas cordobesas, que representando a San Luis, consiguieron medallas que le permitieron a la delegación puntana hacer historia en los Juegos Binacionales, y le cuelgan medallas a un cordobés que en su gestión hizo poco y nada en política deportiva. Solo se dedicó a viajar con su comitiva a distintas partes del mundo para traer a los Panamericanos a La Punta, en total fueron 18 viajes, se gastó mucho dinero; y los Juegos se hicieron en Toronto.

Con los jóvenes, no. Si quieren hacer política, busquen otra forma. Y si hay algo que no se le puede criticar a esta gestión, es la política deportiva. Los logros conseguidos por la legión puntana en los distintos torneos, ya sean nacionales o internacionales, son el claro ejemplo de que se hicieron y se hacen bien los deberes. Pero el trabajo idóneo no es por los podios, es por la cantidad de jóvenes que hacen deporte, después pueden llegar o no, pero lo importante es que están contenidos y lejos de la calle.

Y si quieren tirarle tierra al trabajo, la respuestas está en Bruno De Genaro, Valentina Polanco, Keisy Perafán, Leandro Paris, por citar algunos deportistas; los podios en los Binacionales y en los Evita, la Villa Deportiva, el Campus de la ULP, las reformas en el Ave Fénix, GEPU, San Luis FC, el Mundial de Pelota a Paleta que tendrá a San Luis como organizador, los Juegos Suramericanos de la Juventud. Esa es la carta de presentación ante críticas maliciosas. Para traer estos dos eventos, San Luis hizo los deberes como corresponde, trabajando desde las bases. No se viajó para sumar kilómetros y malgastar dinero, cuando se subieron arriba del avión fue para llevar un proyecto serio, no maquetas.

Allá por marzo de 2020, San Luis fue elegida para exponer su política deportiva ante todos los ministros y secretarios de deportes del país. Esto fue en el Cenard. Todos destacan el trabajo de San Luis, menos algunos, que con la necesidad de sumar votos, tratan de ensuciar. La legión puntana hizo historia en Chile, ¿tanto molesta? Tuvieron la chance de hacer lo mismo, y miraron para otro lado.