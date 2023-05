El grosero error en una evocación al máximo prócer puntano

Las efemérides nos sirven para recordar, en un mundo tan agitado en el que vivimos, lo que pasó un día como hoy hace años. En la actualidad, las redes sociales son el lugar predilecto para difundirlas. Algunas resultan más interesantes que otras y generan reacciones, comentarios y hasta cruces entre los lectores.

La del 17 de mayo fue uno de esos casos. Es que el aniversario del natalicio del máximo prócer puntano es una fecha muy nuestra. Claudio Poggi se hizo eco del héroe de Chancay y realizó una publicación en sus redes oficiales. En la placa alusiva, el candidato a gobernador por el lema Cambia San Luis acompañó el recordatorio de la conmemoración del Día del Granadero Puntano con la inscripción "227 años del nacimiento de Juan Pascual Pringles".

Apenas la difundió, algunos de sus seguidores no le dejaron pasar el error de cálculo. "Cuando un cordobés quiere hacerse el puntano", le achacó en Instagram Marcela Agundez y le marcó la pifia: "Qué!!!??? Son 228 años!!! Por favor", "Corrección son #228AÑOS acá se evidencia como un cordobés no tiene en claro ni le importa la historia de nuestro San Luis".

"Mucho honor y gloria, pero son 228 años", "historia y matemáticas a marzo" le enrostró el usuario Gaboascurra. Julia_Closas fue más lapidaria "jajaja volvé a Córdoba, no tenés idea de historia, son 228 años".

El usuario edua.rdolopez373 acotó: "Esta es la diferencia entre un proyecto que defiende la puntanidad y otro que conducen los porteños". "Cheee, son 228!!!! No 227 jajajajaa. Eso pasa cuando ni sos de acá", publicó andy.lucerobel mientras que leibe_cerra puso: "Se evidencia como un cordobés no tiene en claro, ni le importa, ni sabe la historia puntana". "Sos una mentira cordobés... no te interesa en lo más absoluto la historia puntana!!", añadió la usuaria anto.riv89.

Después de tanta repercusión negativa, Poggi tuvo que recurrir primero a borrar los comentarios en Instagram, luego a bajar la publicación en esa red social mientras que en Facebook no le quedó otra que editar la placa y atinar a dejarle solo "aniversario". Aunque para ese momento, el papelón del pupilo de Rodríguez Larreta ya estaba consumado.