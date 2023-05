Se escapó de una comisaría, lo capturaron y una jueza lo liberó

La Policía y el fiscal José Olguín trabajaron tres días seguidos para dar con Luis Emmanuel Sosa, el principal sospechoso de haber desvalijado por completo una iglesia evangélica de Villa Mercedes. Luego, trabajaron el fin de semana entero para capturar nuevamente al joven, quien logró escaparse de la Comisaría 11ª cuando el personal policial tramitaba la documentación de su arresto. Este lunes, en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal instructor puso todos los papeles sobre la mesa frente a la jueza de Garantías y detalló una por una las pruebas por las cuales consideraba que el sospechoso, alias "El Tatanga", debería ser imputado por el robo en cuestión y encarcelado al menos dos meses hasta el momento del juicio. Pero para la jueza María Antonella Panero Magnano, ni el haber hallado en su casa casi todo el botín bastó para inculparlo del saqueo ni el hecho de que se haya fugado es suficiente para pensar que pueda volver a evadir a la Justicia. Y por eso decidió liberarlo.

Entonces, la magistrada, quien subroga el Juzgado de Garantías 4, rechazó la imputación por robo planteada por el fiscal pero sí dio por formulada la acusación por "Encubrimiento agravado", porque interpretó que si Sosa incurrió en algún delito fue en el de recibir elementos robados.

"Todo nos indica que Sosa fue quien robó la iglesia. Fue visto por testigos, lo vieron también ofreciendo lo sustraído, lo vieron llevando el botín a lo de sus parientes y la Policía encontró prácticamente la totalidad de lo saqueado en su casa", remarcó el fiscal, quien expresó que si bien respeta la interpretación de la jueza, no la comparte en absoluto.

Olguín explicó que, por otro lado, solicitó una prisión preventiva por los siguientes 60 días hasta que la investigación de instrucción termine y comience el juicio. El letrado pidió el encarcelamiento porque la fuga de Sosa de la comisaría el viernes pasado es una clara demostración de que intentará evadir el accionar judicial en el caso de quedar en libertad puesto que, de ser declarado culpable de tal delito, será castigado con prisión.

Y la razón por la que "El Tatanga" tendría una sentencia de cumplimiento efectivo en el Penal es porque es reincidente. Cuenta con al menos cinco antecedentes por robos, algunos por los que purgó condenas, y hasta estuvo implicado en un homicidio. Además de la causa que lleva adelante el fiscal Olguín, el joven está imputado por otro robo que investiga la Fiscalía de Instrucción 4.

El saqueo a la iglesia ocurrió el martes, en calle Alelíes 155, en el barrio Ciudad Jardín. Se llevaron, entre otros elementos, dos parlantes, una consola de audio, dos reflectores, un órgano, un bajo, una guitarra, un ventilador industrial, micrófonos, cables, 50 sillas, cubiertos, manteles y cortinas.

Luego de averiguaciones y una serie de allanamientos, el personal de la Comisaría 11ª halló gran parte de lo sustraído en lo de Sosa. A las pocas horas de ser aprehendido, mientras los efectivos realizaban el papeleo del arresto, "El Tatanga" aprovechó que nadie lo vigilaba y escapó por una ventana de la seccional. Estaba esposado.

"La Policía lo buscó incansablemente todo el sábado y el domingo. Hicieron varios allanamientos y hasta estuvo a punto de atraparlo en dos oportunidades, pero lo encontraron el domingo, cerca de la casa de su madre", relató el fiscal. Al momento de la recaptura, el prófugo ya se había quitado las esposas. Los investigadores creen que en ese tiempo recibió ayuda de parientes para guarecerse.

Olguín explicó que en Argentina existe un "vacío legal" cuando se trata de las fugas. "La evasión no es considerada un delito si no ejercen violencia en los elementos o contra las personas" y por eso, lo que hizo Sosa no fue tomado como tal.

"Nosotros averiguamos, descubrimos, detenemos, realizamos acusaciones y ponemos a disposición de los Tribunales, pero al final son los jueces quienes disponen", manifestó el fiscal, para quien la interpretación que hizo Panero Magnano sobre la causa fue "extrema".

Redacción/ALG