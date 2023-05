La sencillez de un plato que sabe a un país

Las hornallas se encendieron muy temprano el jueves, aunque en muchos casos las cocinas ya se habían puesto en marcha el día anterior. Remojar los porotos, cortar los zapallos, picar las cebollas y no olvidarse del chorizo. Y lo más importante, varias horas de dedicación. Las recetas pueden ser muchas y tener variaciones, condimentos especiales y secretos de familia. Pero independientemente de la preparación y el resultado, el locro siempre tiene un mismo gusto, sabor a Argentina.

Y se podría debatir durante horas si hay temas más urgentes de los que hablar un 25 de mayo, una fecha que nos recuerda que ya fuimos capaces una vez de liberarnos de los yugos que nos ataban para buscar la libertad. Pero también esta Patria, la nuestra, está hecha de estas cosas.

Aunque cada vez cueste más comprar un pedazo de carne o que haya que reemplazar algunos ingredientes por otros más económicos, siempre habrá una forma de mantener viva una tradición que une en tiempos de divisiones.

Porque no hubo rotisería ni casa de comida que no la pusiera como su menú del día, ni emprendedores e instituciones que aprovecharan la ocasión para vender y sacar unos pesos, ni abuelos y abuelas que hayan convocado a la familia frente a un plato caliente, sabroso y que, por un rato, hace que las penas no sean tan amargas.

Para quienes menos tienen también hubo propuestas solidarias de organizaciones que prepararon ollas gigantes para que ningún vecino se quedara sin degustar.

Las redes sociales se inundaron de fotos gastronómicas, casi siempre arrobadas con referencias a parientes, parejas, hijos, madres y padres, amigos, un otro cercano, un prójimo con el que compartir el almuerzo, que siempre hace que todo sea mucho más rico.

Luego hay tiempo para tomar un tecito digestivo, para suprimir la cena o comer algo livianito para reducir la carga. Pero hay días en que es necesario suspender las dietas y despojarse de prejuicios, hay fechas en las que una cucharada nos puede hacer sentir un poquito más argentinos.