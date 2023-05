Jorge "Gato" Fernández: "Tengo muchísima confianza en el triunfo"

Un apretón firme de manos selló la antesala de una entrevista exclusiva de Jorge “Gato” Fernández con El Diario de la República. Puede parecer un dato menor, pero en el lenguaje no verbal es una característica que solo puede arrojar una persona con convicción y confianza en lo que hace. No se puede disimular, es una acción instantánea. Bajo esa premisa transparente, compartió cerca de media hora de diálogo, donde contó detalles de su camino, los sueños por cumplir y los aprendizajes de una entrega perpetua a la comunidad.

En los últimos meses, el candidato a gobernador del lema Unión por San Luis ha recorrido miles de kilómetros a lo largo y ancho del territorio puntano. Visitó los nueve departamentos y no solo estuvo en las cabeceras, sino en la mayor masa de localidades que conforman la provincia. En esa acción que se mantiene 24x24 horas, aseguró que hay una cuestión fundamental que lo inspira: las ganas de gobernar San Luis.

“En este tiempo he aprendido del diálogo con la gente a dimensionar la provincia de otra manera, a advertir realidades distintas. La idiosincrasia de los puntanos va variando, hablo de lo que en sociología se denominan los regionalismos. Entonces, de pronto el sur nuestro diría que es pampeano, mientras que el norte donde vivo (por Tilisarao) no lo vincularía tanto con Córdoba, pero sí la persona de Traslasierra tiene un golpe común para hablar, un acento que no tiene que ver con el otro norte en departamentos como Belgrano y Ayacucho; el villamercedino en su habla es de la provincia de Buenos Aires”, contó sobre su experiencia con vecinas y vecinos.

En Anchorena. Una postal de un encuentro con dirigentes y vecinos. Foto: Prensa Jorge "Gato" Fernández.

En este sentido, remarcó que si bien su plataforma política está detallada en diferentes ejes, durante sus viajes ha sumado más ideas. Estas premisas son más bien cuestiones puntuales que de alguna u otra manera están ligadas al todo que se plantea en sus propuestas centrales.

“Uno advierte que tiene que existir un centro de diálisis en el Departamento Dupuy porque la distancia que tiene que recorrer una persona que debe purificar sus riñones, desde 160 a 180 kilómetros a Villa Mercedes, significan casi dos horas de viaje, más el tiempo de vuelta, más las horas que tiene que estar en reposo en la bomba mientras concreta el tratamiento, es agotador. Así, me parece justo y razonable que exista un centro de diálisis en ese departamento. Pongo este ejemplo para dar una idea, pero hay varios”, apuntó.

De la misma manera, destacó lo referente al corrimiento de la frontera agrícola, que ha derivado en la necesidad de una política de mantenimiento de rutas y caminos secundarios ligados con la producción. “Sale muchísima producción de animales, cereales de los campos y hay que prestar atención. Son hechos puntuales que no se pierden de los objetivos porque uno va al sur y nos encontramos un centro de salud que no abre las 24 horas y a lo mejor no tiene movilidad o faltan especialidades básicas”, mencionó.

“Gato” Fernández se mostró todo el tiempo sereno. Habló con una pausa justa, que arrojó claridad en sus conceptos. Un hilo conductor fue resonante en cada palabra y es la necesidad de dar lo mejor por la gente. Ese altruismo le demanda tiempo. Contó que a la familia la ve poco y lo graficó con una secuencia cotidiana: dijo que le ha pasado de llegar tarde a su casa en el momento en que su esposa, quien trabaja en una fábrica, ya está descansando. Al día siguiente él se levanta muy temprano y ha tenido que salir muchas veces en un ínterin que no da tiempo a nada.

Estar con la familia se reduce a los domingos. Sin dudas es una circunstancia agridulce, pero el amor de los suyos de alguna manera conforma un pilar inquebrantable. Y sobre todo, sus ganas por una lucha colectiva. “Esto expone vocación de servicio, sin eso es imposible, sino pasaría a ser casi un compromiso y nunca me gustó tomar una responsabilidad por compromiso. Hay que tener dedicación y llevarla adelante con vocación”, reflexionó.

Un engranaje clave

Cualquiera que se detenga a leer las premisas que “Gato” Fernández quiere llevar en su gestión si se corona con el aval de los puntanos puede advertir que se figuran en un engranaje. Lejos de soltar ideas al aire por el mero pataleo crítico, se levantan ejes que encajan entre sí y que hacen a un funcionamiento armonioso y hasta casi geométrico. De esta forma, la seguridad va ligada a la justicia, a la educación, al progreso, y así sucesivamente. Mucho de lo que habla ya lo manifestó en hechos en su mandato como intendente de Tilisarao.

“Algunas cosas uno las advierte. Pero en seguridad, por ejemplo, uno lo ve de la lectura o de escuchar a los medios, porque no es un tema acuciante para Tilisarao como sí lo puede ser para San Luis, Villa Mercedes o Merlo. Salud y educación es un tema que cualquiera que lo viene siguiendo lo puede ver. Siendo intendente le puse mucho énfasis a la educación, siendo legislador también, con becas para que los chicos pudieran estudiar, en muchos casos lo hice con recursos propios. Me parece que un pueblo educado tiene futuro”, opinó.

Experiencia

Lejos de la pedantería o la soberbia, pero cerca de la realidad, recordó que en su labor como jefe comunal de Tilisarao hizo cosas interesantes. Entre las muestras que recordó, indicó su preocupación por el medio ambiente. Por sus gestiones, Tilisarao fue la primera localidad que se preocupó en serio por el planeta. Trabajó en la disposición final de residuos, en la clasificación y la recolección diferenciada. Para ello, construyeron dos galpones grandes y aportaron todo el herramental y la tecnología necesaria.

También accionaron en materia de legislación y concientización. “Éramos muy estrictos con la poda, dábamos cursos y hacíamos un registro para saber quiénes estaban autorizados, para tener un control. Trajimos gente de la Facultad de Agronomía. Recuperamos un parque lineal de 8 hectáreas aproximadamente y pusimos especies autóctonas”, enumeró.

“El edificio de la Municipalidad se hizo replicando pastizal puntano, tiene además refrigeración geotérmica que toma temperatura de una serpentina de 8 o 10 caños a 400 metros bajo tierra, toma temperatura de la tierra. Recuperamos aguas grises. Trabajamos y vinculamos la cultura, hicimos un concurso de estructuras hechas con chatarra. Todo con mucho compromiso con el medio ambiente, con Zoonosis. No faltó la clasificación de pilas, las llevábamos a un lugar seguro y ventilado. Compramos chispeadoras y recuperamos espacio público. Hemos trabajado mucho”, agregó.

En un paralelismo con lo que será su mandato como gobernador, su función se definirá en una palabra: gestión. Gestión a la que aseguró que le dará tiempo, horas de trabajo y planificación.

En el barrio 544 Viviendas. En uno de sus tantos recorridos, compartió momentos únicos con las familias. Foto: Prensa Jorge "Gato" Fernández.

Propuestas principales

Fernández destacó una de sus medidas más importantes: la baja de impuestos en un 30%. Subrayó que su idea es hacer una provincia competitiva y la merma de impuestos es justamente un componente para que sea competitiva y atraiga inversores, además de cuidar y acompañar a los emprendedores.

“Tengo expectativas de que tendrá un impacto importante. Me han preguntado al respecto y me han dicho que me voy a desfinanciar de esa manera, pero yo creo que no. Si hay eficiencia en la recaudación, el dinero alcanza lo mismo”, aseguró.

También trajo a la memoria un concepto que se vertió en un documento que emitieron obispos argentinos, donde hablaron de educación vinculada con la seguridad. Fernández coincidió con esas palabras y dijo que en la escuela se enseñan nociones conceptuales, pero al mismo tiempo se educa en valores. Si una persona educada trabaja y con la educación se abren posibilidades de empleo, es muy posible que ese individuo no tenga necesidad de robar. De ahí que sus propuestas van en un mismo engranaje. Todo se enlaza con lo otro.

“Argentina ha tenido una tradición en educación enorme que se ha ido perdiendo, se la ha desfinanciado, se la ha ninguneado. No nos olvidemos que Mauricio Macri achicó enormemente el presupuesto, eliminó el Ministerio de Ciencia y Técnica, bajó de categoría al Ministerio de Salud, son cosas de las que no tengo esa visión, no lo comparto”, manifestó.

En materia de seguridad, destacó su proyección para la reforma del Código Procesal Penal, que evitará que la delincuencia ingrese a una puerta giratoria que termine favoreciendo a los delincuentes. “El caso de Williams (Fabián “Pinino” Agüero), un hombre al que le dictaron 60 días de prisión preventiva y donde el Ministerio Público Fiscal hizo una advertencia en el sentido de que piden prisión preventiva y no se aplica, es el ejemplo más claro de lo que planteo. Y es lo que se trata de modificar. Para eso hay que reformar el Código y no es tan complicado. Nadie se pone en lugar de la víctima. Esto no significa mano dura”, referenció.

Escucha. Junto a su compañera de fórmula, María Eugenia Catalfamo, visitó la Sociedad de Cirugía de San Luis. Foto: Prensa Jorge "Gato" Fernández.

Inspiración y fe en el triunfo rotundo

“Gato” Fernández se planteó en alguna oportunidad de su vida ser gobernador. Sin embargo, no lo pensaba en las circunstancias más actuales. Asimismo, la vocación y las ganas de ser lo aunaron en un camino primordial. La emoción lo invade día a día.

“No me ubico en la ambición desmedida de ocupar un cargo, no me vuelve loco un cargo. Pero es el sueño del pibe. Me llamó el Gobernador y pedí un tiempo para pensarlo. Fue un balde de agua fría. Siendo honesto, me emocioné hasta las lágrimas. Estaba solo, manejando el auto. Es una emoción y una posibilidad concreta de serlo. Por supuesto que se necesita vocación, pero otro poco es suerte. Son cosas que la vida coloca en el momento justo”, enunció.

Reconoció que lo que más le enorgullece de la provincia es la gente y dijo que cree profundamente en los puntanos. Este abrazo de puntanidad es algo que siempre llevó con él, y recordó incluso que en su etapa de estudios de Abogacía en Santa Fe se juntaba cada 25 de agosto con los jóvenes que eran del terruño sanluiseño para festejar el día de San Luis.

En esas charlas interminables se hablaba un mismo idioma. Los cuentos y anécdotas siempre concluían en un punto común, ya sea por personajes o costumbres que a todos, de una u otra forma, tocan por igual. Esa empatía se ampliaba a la gente del interior del país; hizo amigos de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos. El vínculo se aunaba en un mismo lenguaje. Eso, traído a estos tiempos, es lo que más le abraza el corazón. Y así lo deja entrever, como un hombre sencillo, del interior, trabajador, soñador.

“Tengo mucha confianza, muchísima confianza en el triunfo. Sobre todo por el trabajo que hemos realizado y el trabajo que han hecho los compañeros. Hay 3.500 compañeros que han trabajado por sus propias candidaturas, pero también consustanciados por una idea, un proyecto: continuar y cuidar lo que hay que cuidar, sabiendo que hay cosas que hay que cambiar”, concluyó.