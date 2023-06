"Gato" Fernández reconoció la derrota y agradeció a todos los militantes

Pasadas las 00:30 de este lunes, subió al escenario montado en el interior de la sede del Partido Justicialista la fórmula que integran Jorge “Gato” Fernández y Eugenia Catalfamo para agradecerle a la militancia que los esperaba.

Fernández fue el único que habló y lo primero que dijo fue: “A ninguno de nosotros nos puede ir bien porque hemos perdido una elección. Hay una tendencia, indudablemente. Y lo primero que queremos es agradecerles el aguante, el compromiso, la militancia y el sacrificio de todos ustedes”.

Luego de unos fuertes aplausos, señaló: “Nosotros creemos que en esta campaña electoral hemos dado todo. Y ahora, con tranquilidad, con tiempo y la cabeza fría, vamos a ver qué errores hemos cometido, porque sin dudas los hemos cometido. Hay una responsabilidad primaria que en este caso es mía: yo he sido el candidato. Nos tendremos que sentar con todos los compañeros a considerarlo”.

En su improvisado discurso, aclaró: “No es la primera vez que me toca perder y lo primero que uno tiene que hacer es mirar para adentro antes que mirar para afuera”.

Con la voz firme, continuó: “Hay una situación puntual de carga de datos en algunas localidades y puntualmente con muy pocos datos en la ciudad de Villa Mercedes, que por una cuestión de respeto, compañerismo y solidaridad, estamos a la expectativa de lo que pasa en Villa Mercedes y vamos a esperar lo que se resuelva en ese sentido con las autoridades de mesa”.

Para finalizar su exposición, destacó: “Reiteramos el agradecimiento a todos los compañeros que aguantaron con el frío en esta jornada tan larga. Nosotros vamos a seguir estando, por supuesto. Lo que sentimos ahora es amargura, no le vamos a poner otro nombre. En lo particular, uno tiene la expectativa -después de haber trabajado tanto- de ganar, por supuesto. Uno no participa para perder”.

Y el último saludo sumó un nuevo agradecimiento: “Les agradecemos el aguante enorme. Se ha perdido una elección, pero no las convicciones, el compromiso, la militancia y la vocación política que han demostrado todos los compañeros. A no bajar los brazos, que el camino continúa”.

