“Gato” Fernández estuvo en Merlo y se reunió con emprendedores

Jorge “Gato” Fernández visitó Villa de Merlo este lunes. El candidato a gobernador por el lema Unión por San Luis se reunió con emprendedores dedicados a la producción de cerveza artesanal. El grupo está nucleado en la Asociación de Cerveceros del Norte.

Junto a su compañera de fórmula, Eugenia Catalfamo, el “Gato” escuchó a los emprendedores que les confiaron las actividades que generan para posicionarse y sus proyectos para defender y apuntalar la producción local.

El candidato a gobernador destacó que la labor que este grupo cumple “está directamente ligada al ministerio que queremos crear a partir del 10 de diciembre con capacidad técnica y financiera para acompañarlos, porque entiendo que gran parte de la generación de trabajo pasa por los emprendedores”. Y recordó su propuesta de rebajar impuestos para promover la producción e inversión.

La reunión fue coordinada por el candidato a intendente municipal Mariano Stinga, del sublema Corvengencia. También participaron el candidato a senador por Junín, Daniel Váez, y los postulantes María Laura Pereyra y Fito Rial.

Caminata con los vecinos

Por la tarde los candidatos se reunieron en el centro de la ciudad con el candidato a intendente de la localidad, Ricky Chávez, y luego de recorrer varios locales comerciales donde saludaron a los y las vecinas, terminaron en una gran reunión en el local partidario donde Fernández aprovechó para dejar su mensaje.

Frente a los candidatos a concejales y Sol Uría, quien se presenta como senadora por Junín, les dijo: “Falta muy poco, faltan seis días, hagamos el último esfuerzo. Hemos dado todo y no tengo dudas del triunfo; porque hemos recorrido toda la provincia y sabemos el esfuerzo que han hecho todos los candidatos. Para eso se implementó la Ley de Lemas para la participación y sobre todo para que se colaborara y se aportara a defender un proyecto político”, dijo para empezar.

Después destacó el trabajo de cada uno de los candidatos del lema: “De todos los que se animaron a ser candidatos en la provincia de San Luis sabemos perfectamente el esfuerzo que eso significa y la voluntad de aportar a este proyecto”.

También contó un detalle que le tocó vivir estos días: “Estuve con algunos compañeros que me han dicho con absoluta claridad: 'yo no tengo posibilidad de ganar, pero sé que puedo aportar el voto de toda mi familia'. Ese gesto, esa actitud, esa decisión política tiene muchísimo más valor que el compañero que sabe que puede ganar. Porque lo hace desinteresadamente y jugándose por este proyecto político”.

En otro tramo de la charla con los militantes, destacó: “Vamos a integrar definitivamente a Merlo con el Gobierno de la Provincia porque es parte nuestra. Yo soy de Tilisarao y me he sentido orgulloso toda la vida de Merlo. Cuando a mí me preguntaban de dónde era, mi referencia era señalar que venía de un pueblo que está a 60 kilómetros de Merlo”.

Y para el final, dejó claro cuál será su rol si gana la elección: “Tengo un firme compromiso para todos los vecinos de Merlo: si me permiten gobernar la provincia, yo quiero solucionar el problema del agua. No puede ser que no esté solucionado. Voy a venir a hablar con el intendente electo, sea quien sea, y con las autoridades de la cooperativa, porque quiero solucionarles este problema”.

Prensa Unión por San Luis/MGE