Juventud quiere la primera victoria de la era Duilio Botella

Juventud busca hacerse fuerte en casa. Este sábado, a las 15:30, recibirá a Huracán Las Heras de Mendoza en un partido válido por la novena fecha del Federal A de AFA. El "Juan Gilberto Funes" de La Punta es el lugar elegido para ser testigo de un cotejo donde el dueño de casa irá en busca del primer triunfo de la era Duilio Botella.

Juventud se armó para ser protagonista, pero el presente dice lo contrario. No solo está fuera de la zona de clasificación, sino que también se "llevó puesto" un técnico, ya que el entrenador elegido para este certamen, Martín Astudillo, se tuvo que alejar por los malos resultados. Llegó Botella y en el debut empató 0-0 en Mendoza con San Martín. Es hora de que el elenco de San Luis comience a ganar, porque si bien es cierto que falta mucho todavía, también es verdad que si los resultados no aparecen, la confianza comenzará a jugar un papel preponderante en el plantel.

El técnico entrante no cambió muchos nombres. Paró en cancha casi lo mismo que venía poniendo Astudillo. En Mendoza el "Juve" hizo bien los deberes de la mitad hacia atrás, porque el "Chacarero" no le llegó, pero siguió padeciendo la misma anemia ofensiva de otros partidos. Genera poco. Y cuando genera, no convierte. Solo hizo dos goles en siete partidos, lo que da un promedio de una conquista cada tres juegos y medio. Poco, muy poco para un equipo que tiene delanteros de la calidad de Facundo Parra y Ramón Lentini.

La de hoy es una buena oportunidad para comenzar con una seguidilla de triunfos que le cambie la cara al equipo. Una victoria lo puede dejar en zona de clasificación, pero más allá de meterse en ese grupo selecto, lo que Juventud necesita es un buen partido para comenzar a creer. Las fechas pasan y el equipo no aparece.

La cita es hoy a las 15:30 en La Punta. Un buen partido ante Huracán Las Heras puede ser el punto de partida. Habrá que ver si Botella puede conseguir lo que no pudo lograr Astudillo: llegarles a los jugadores.