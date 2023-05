Una traición le terminó costando el cargo

Estaba al caer. Pareciera que demoró más de la cuenta. Pero finalmente sucedió. José Giraudo dejó de ser el delegado en San Luis del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El villamercedino, que llegó al cargo gracias a su manifiesta amistad con Alberto Fernández desde antes de que fuera presidente de la Nación, no pudo continuar al frente de la oficina tras el encolumnamiento dentro de Cambia San Luis, el sector político antagónico que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

La Mesa 5 confirmó lo que era un secreto a voces. Fue hasta la sede de calle Caseros entre Las Heras y Tomás Jofré donde actualmente funciona la ex Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el ex Comfer y allí dijeron con sorpresa que Giraudo ya no pertenecía más a la entidad encargada de, entre otras tareas, entregar y distribuir licencias de radio y televisión. "No sabemos quién va a quedar, pero nos acabamos de enterar que ya no está más al frente, nos estamos acomodando", contestaron en el inmueble que luce deteriorado.

Giraudo había sido ungido cuando sus sellos, Sanluiseños por el Cambio y Mercedinos por el Cambio, todavía se mostraban alineados al frente electoral que gobierna la provincia y mientras estaba en consonancia también con el color político que comanda el país. Es más, José hacía alarde de que tenía el sello en la provincia del partido del jefe de Estado nacional, el Partido del Trabajo y la Equidad.

Pero la traición estaba al caer. El cambio de bando empezó a aflorar hace un año, aproximadamente, cuando su hermano Luis se reunió con Claudio Poggi, compartieron un encuentro muy ameno y se sacaron una foto que rápidamente se viralizó. Casi en simultáneo, la mujer de José, la diputada provincial Verónica Causi, comenzó a acompañar con su voto la posición que adoptaba el bloque Unidos por San Luis (Juntos por el Cambio) en cada uno de los temas en la Cámara baja.

El verborrágico José había bajado el perfil y resistía en el puesto hasta que la oficialización de los candidatos lo dejó otra vez expuesto a él y a su tropa. La presentación del sublema Frente Nuevo Gente Nueva dentro del lema Cambia San Luis fue la gota que rebalsó el vaso. Allí, su hermano Luis va como candidato a intendente de Villa Mercedes y Causi buscará su reelección en el Departamento Pedernera, todos junto al delfín de Larreta, que aspira a ser gobernador, Claudio Poggi.

El final de la película estaba cantado.