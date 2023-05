Denuncian proyectos frenados por una oficina nacional vaciada

A través de la oficina en San Luis del Instituto (que antes era Secretaría) de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) el gobierno nacional promueve e impulsa proyectos, brinda capacitaciones y entrega ayudas económicas, entre otros trámites, a los pequeños productores de la provincia. Desde hace nueve meses los empleados están sin sede y sin la documentación con la que contaban para realizar su trabajo. “En ese lugar teníamos contrato hasta septiembre del año pasado.

Según averigüé, el propietario había mandado una carta documento y había hablado con uno de los delegados de la institución. Pedía que nos fuéramos, lo lógico, pero de todas maneras la gestión del nuevo contrato se estaba realizando”, contó Martín Cerdá, quien está a cargo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en San Luis.

“Como todos los días, uno de mis compañeros va a trabajar y se encontró con la desagradable noticia de que la oficina estaba completamente vacía. Literalmente no había ni un papel. Nada. La sede estaba ubicada en la calle Chacabuco 1132, frente a una panadería. Me llamó, me preguntó si había pasado algo. Primero pensamos que había sido un robo, pero enseguida nos dimos cuenta de que no podía ser porque había puros papeles. Nos pusimos a averiguar en el área de administración, nadie nos decía nada”, explicó el funcionario, y siguió: “Un jefe administrativo nos dijo que había ido el delegado regional durante la noche anterior, y nos aseguró que había cargado todo en una camioneta y se lo había llevado a su casa, que está en medio del campo. Es todo lo que supimos, no nos mandaron ni un e-mail para informarnos de nada. Había proyectos importantes, que son el respaldo de los productores y el nuestro. Hasta objetos personales de los empleados se llevó”.

Cerdá indicó que esta iniciativa, tan arbitraria como injusta, afecta de manera significativa a los productores y a los técnicos de territorio de la Inafci. Además, afirmó que se las arreglan como pueden: “Nos limitamos a ir a la casa de los productores, no tenemos movilidad, en muchos casos vamos en nuestros vehículos particulares o coordinamos con otros organismos para hacer viajes. La vamos piloteando”.

Surgió una alternativa, pero la firma para que se concrete no llega: “Junto al intendente de Parques pedimos un espacio, nos dijeron que sí, pero que tenía que firmar el pedido algún jefe, quien debe hacerlo es el presidente del Instituto, Miguel Gómez. Está todo listo, solo queda que él autorice”, concluyó.