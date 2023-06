Más de 9.500 pasajeros volaron en los servicios de Aerolíneas

Este jueves se cumplen seis meses desde que comenzaron los vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas (AA) que conectan Aeroparque con el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara. En todo este plazo, ya transportaron 9.554 pasajeros. De acuerdo a las autoridades, la ocupación promedio es del 90 y el 95 por ciento, un número alto que se origina en todos los vuelos que van a la zona.

La aeronave que arriba a la estación aérea puntana es un Embraer E190AR y transporta a más de 90 pasajeros. El servicio tiene dos frecuencias semanales y el recorrido dura una hora y 20 minutos.

“Es un vuelo que se posicionó rápidamente y tiene un factor importante de ocupación, que es de los más trascendentales en el país. Nos llena de orgullo saber que siempre estuvimos en el buen camino, en el sentido de que desde el primer día

entendíamos que iba a tener su éxito y una aceptación enorme en la gente y así viene sucediendo”, precisó el secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich.

“Vemos que las personas se sienten muy a gusto y por eso tenemos cero reclamos y quejas en base a la operación y al aeropuerto. Para nosotros eso es fundamental, porque somos los administradores de la estación aérea”, destacó.

Para Anzulovich, lo sorprendente es que el avión viene repleto de pasajeros no solo durante los fines semana turísticos, sino también en fechas normales. “Nos llama la atención la aceptación que tiene y el uso que le da la gente que no es de la región. No es solo de la zona de Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles, Santa Rosa del Conlara y Concarán, sino que también se suman de Traslasierra e incluso de San Luis y Villa Mercedes”, describió.

Vaticinó que para estas vacaciones de invierno va a continuar con un nivel de ocupación alto y que va a seguir en expansión. “Inclusive Aerolíneas Argentinas podría llegar a optar para operar con un Boeing 737, con una capacidad de 150 pasajeros, para esos fines de semana porque seguramente la ocupación será elevada. En la actualidad, cuesta un poquito conseguir pasajes para esa fecha”, contó.

El vuelo de AA de los jueves sale de Aeroparque a las 11 y arriba al Valle del Conlara a las 12:20, el horario de regreso es a las 13:30 y llega 14:50 a Capital Federal. Los domingos, sale de Buenos Aires a las 16 para arribar a las 17:20 y retorna a las 18 para llegar a las 19:20.

Vuelos internacionales

Sobre los vuelos que se configuraron para el 25 y el 28 de mayo (operados por la empresa de bajo costo Sky Airline) para conectar con Santiago de Chile, resaltó que fue una acción importante realizada por todo el personal que trabaja en el

aeropuerto. “Fue una tarea muy relevante de los trabajadores

aeroportuarios, desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) hasta los Bomberos. Fue un despliegue espléndido el que realizaron todos. Llegó un avión nuevo con dimensiones totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a operar y fue operado por todo el personal de rampa y señaleros de manera maravillosa, sin ningún inconveniente”, resaltó.

Los vuelos de junio están previstos que sean el 23 y 26; ya fueron aprobados por los organismos chilenos y falta que les den el visto bueno la ANAC en Argentina. “Sería la misma metodología, saldría el 23 desde Santiago de Chile para llegar acá y de ahí retornaría con pasajeros de la zona y haría el mismo tramo el 26 de junio”, manifestó.

En julio (durante las vacaciones de invierno) la Secretaría de Transporte programó cuatro fechas que son evaluadas por las autoridades del país trasandino y que luego deberán confirmar los organismos argentinos. “Queremos que se aprueben las cuatro fechas que están en estudio en Chile”, dijo.

Redacción / NTV