Un famoso asaltante de bancos, el otro detenido por el robo al peaje

Un famoso asaltante de bancos y blindados en los 90”. Así conocen al mendocino Oscar César "Chilavert" Salinas (59), el principal acusado del asalto al peaje de Los Puquios, que para muchos “no es un delincuente cualquiera, es de los que ya no quedan, de los que llegó a ser uno de los más buscados del país”; se fugó 5 veces de cuatro cárceles distintas, incluso estaba prófugo desde 2021 tras no regresar de una salida transitoria que le habían otorgado en el Penal de Lavalle, Mendoza. Ayer quedó formalmente detenido tras ser identificado por los agentes de la Dirección General de Investigaciones de la Policía provincial: no lo pudieron hacer antes ya que presentó documentación de una persona fallecida durante su aprehensión.

A pesar de su edad, "Chilavert" se conserva. Es robusto, mide 1,90 metro y es un especialista en artes marciales. Se presume que, posterior a su última fuga en la provincia vecina, el 1º de agosto de 2021, se radicó en una vivienda de la manzana 152 del barrio 500 Viviendas Norte de la capital puntana, donde fue arrestado el pasado martes.

El procedimiento no les fue fácil a los agentes. Intentó salir corriendo cuando se percató del allanamiento, pero fue interceptado a pocos metros. Le secuestraron un arma de fuego Bersa 9 milímetros y prendas de vestir.

Según los investigadores, por sus características físicas y por el registro de las cámaras, todo indica que fue él quien empuñó el arma y amenazó a los empleados del peaje para hacerse de $2,6 millones que eran de la recaudación del fin de semana largo. Además, se llevó el arma de un agente policial que custodiaba el lugar.

La identificación de "Chilavert" se tardó unas horas porque, seguramente sabiendo lo que se le venía, presentó un Documento Nacional de Identidad que no era de él; era de un muerto.

En ningún momento quiso colaborar con brindar sus datos personales, pero gracias al resultado del Sistema de Identidad Digital (SID), en el que los agentes de la DDI introdujeron sus huellas dactilares, comprobaron fehacientemente quién era y realizaron el pedido de detención formal, a pesar de que ya estaba privado de su libertad, pero calidad de demorado.

El prontuario de Salinas comienza hace unas tres décadas aproximadamente. Entre los años 1991 y 2008 registra 17 causas, entre ellas cuatro escapes de cárceles, la primera fue el 9 de febrero de 2001, posterior a ser condenado a 6 años de prisión por robo calificado; se fugó el 2 de diciembre de ese mismo año.

Una vez recapturado, volvió a fugarse el 30 de junio de 2004 y volvió a ser aprehendido el 28 de septiembre de ese año.

En 2005 protagonizó una fuga del Penal de Boulogne Sur Mer después de un operativo comando. Ese año, el 30 de junio, resultó detenido en los Caballitos de Marly del Parque San Martín, en Mendoza, junto con otro hombre, presuntamente planeando un golpe a una financiera de calle Catamarca de esa provincia.

Meses más tarde fue trasladado al Penal de Chimbas de San Juan por una condena en esa provincia, pero se fugó el 23 de mayo de 2006.

Al parecer, dos años más en prisión no le sirvieron para escarmentar porque el 12 de junio de 2008 se escapó de la Colonia Penal de Gustavo André, en Lavalle, hasta que fue capturado en 2016 en Buenos Aires, cuando ya pesaba sobre él una orden de captura nacional e internacional.

Finalmente, “Chilavert” volvió al Penal de Lavalle, de donde volvió a huir en 2021.

Hace unos años, un investigador que trabajó en sus causas declaró públicamente que Salinas intervino en varios golpes en el Gran Buenos Aires, Córdoba y en San Luis, "donde tiene varios contactos y un socio que se hace llamar Martín, con quien, aparentemente, llevaron adelante al menos dos atracos”, había referido la pesquisa.

"Yo voy a comer solo 'asados grandes', pero no los preparo", refiere el investigador sobre lo que se oye decir a “Chilavert” en una de las escuchas mientras se contactaba con sus socios.

Previo a su última detención en Buenos Aires, la fuente afirmó que el acusado realizaba tareas de inteligencia cambiando el chip de su celular cada 15 días y confió que “siempre hubo fuertes sospechas de que contaba con información de la policía bonaerense: de hecho se ha comprobado que tenía una gran amistad con un alto funcionario, pero como hablaba en clave, no pudimos saber ciertamente cuál era el funcionario en cuestión", refirió.

En la jornada de hoy Salinas, Lucas Román Figueroa y Yamil Eduardo Gonzales, los tres acusados y detenidos por el asalto al peaje, serán imputados formalmente por el fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito.

