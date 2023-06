María Laura Cali estrenó "Sebastián Moro: el caminante"

A Sebastián Moro lo mataron por contar la realidad. El periodista mendocino cubrió la represión policial que sucedió en 2019 en Bolivia y se encargaba de enviar artículos sobre lo que acontecía en el país vecino durante el gobierno de Jeanine Áñez al diario Página 12.

El 16 de noviembre de 2019, Sebastián falleció luego de sufrir politraumatismo a causa de una golpiza que recibió. Todo lleva a pensar que fue por informar y denunciar el avance de la derecha, aliada con las Fuerzas Armadas de Bolivia. El caso aún no fue esclarecido.

María Laura Cali conoció a Sebastián en octubre de ese año, cuando la entrevistó en su programa de radio y estrecharon lazos en las coincidencias, una de ellas, que la realizadora es de San Luis, la provincia en la que por mucho tiempo vivió el papá de Moro.

La muerte del periodista conmovió a la cineasta, quien decidió devolverle la voz en "Sebastián Moro: el caminante", el documental que estrenó en Buenos Aires y se puede ver en el cine Gaumont hasta el 14 de junio y en el museo Malba todos los domingos del mes.

17 años tenía María Laura Cali cuando partió de San Luis y eligió Buenos Aires para vivir.

"Me sentía muy cercana a su vida y su manera de percibir. Yo también me fui de mi provincia y elegí una profesión no convencional. Muchas veces sentí contradicciones con hacer lo que más me identificaba aunque eso me llevara a no llegar a fin de mes por seguir mis convicciones", contó la realizadora.

La cineasta también es actriz, pero ese rol quedó guardado, por el momento, porque fue absorbida por el ambiente documentalista. "Descubrí en el género una manera distinta de expresarme, nueva, pero para mí, fundamental", agregó.

En 2021, antes de irse a filmar a Bolivia, actuó en "Cosméticos", una obra de teatro con un elenco que sobrevivió a los encierros de la pandemia, pero tuvo que buscar reemplazo cuando se decidió a filmar el documental.

Luego, participó en una película de Fabián Forte e hizo una participación en la famosa "Argentina, 1985", pero quedó fuera del corte final. También hizo un podcast dirigido por Ana Piterbag, entre otros proyectos que la mantuvieron ocupada. "Pero es verdad que mi actriz está un poco a la espera, porque no me dan los tiempos", aseguró.

Aunque se fue de San Luis a muy corta edad, a María Laura le encantaría grabar en la provincia, como lo hizo con "La extranjera", la película que filmó con Arnaldo André. Cali vuelve cada vez que puede, aunque sus padres ya no están para esperarla. "Siento su ausencia cada vez que voy", dijo.

"Tengo necesidad de hablar sobre mis espacios habitados, mis raíces, lo que me formó y aún está presente. Por el momento, elaboro un documental de ensayo sobre mis espacios de infancia e intento encontrar alguna respuesta a las despedidas", expresó.

Redacción/ALG