Se estrena "Pulsando la vida", un documental de Laura Piastrellini

Pese a lo que se podría pensar, Laura Piastrellini no nació en una familia de estirpe cuyana. Si bien es mendocina, la realizadora audiovisual que hoy presenta en San Luis su primer documental, “Pulsando la vida”, descubrió de grande el fascinante mundo de las tonadas y las cuecas. Justamente por eso, al entrar al universo del folclore cuyano, la directora tuvo más asombro que el usual.

A poco de verse captada por la forma de tocar la guitarra, por la poesía concreta y por todo lo que rodea al género, Laura —documentalista al fin— comprendió que tenía una historia que contar. “No podía creer que sucedieran cosas que eran parte de mi cultura y que yo no me hubiera enterado. Me parecía increíble que yo y mucha gente con la que me rodeo habitualmente desconociéramos todo un mundo que existe dentro del mismo territorio donde nacimos”, dijo la artista, quien el viernes de la semana pasada presentó su película en Buenos Aires.

La función en San Luis será hoy, a partir de las 20, en la sala “Berta Vidal de Battini”, con entrada a 500 pesos por entradaweb.com.

Uno de los atractivos que tiene “Pulsando la vida” para San Luis es la participación de cuatro artistas locales que brindaron su testimonio en el documental. Para la elección de Daniela Calderón, “Algarroba.com”, Javier Bautista y “El Trébol Mercedino”, la directora tiene una explicación.

“A Daniela la elegimos por su lugar de mujer guitarrista, porque creo que es importante visibilizar eso, que es una deuda pendiente del folclore cuyano. A ‘Algarroba.com’ lo llamamos porque es un grupo que innovó sin desvirtuar el género con la incorporación de la batería en las tonadas, algo que a los tradicionalistas no les gusta tanto”, agregó la directora.

La contrapartida a eso es la presencia de “El Trébol…”, un conjunto que es la historia pura de la tonada, pero que, a su modo, se atrevió a hacer algo diferente. Además, Laura destacó que algunas escenas del documental se grabaron en Villa Mercedes porque la considera “una de las cunas de la guitarra”.

Finalmente, el aporte de Bautista es no solo con su óptica de bailarín, sino también como investigador profundo de la cueca y sus derivados. “Me planteé la necesidad de contar distintas realidades y puntos de vista sobre una misma temática”, sostuvo Piastrellini.

La película también cuenta con la palabra de artistas notables de la cultura nacional como Silvia Barrios, Beatriz Ferreyra, Marcelino Azaguate, Juan Falú, Raly Barrionuevo, Fernando Barrientos (de “Orozco-Barrientos”), Julio Paz, Melisa Budini (de “Tardeagua”), Anabel Molina, Octavio “Pepe” Sánchez, Leopoldo “Polo” Martí, Luciana Jury, Ángel Cataldo, Armando Navarro y Peteco Carabajal, quien compuso el tema final y estuvo en el estreno del filme en Buenos Aires.

Para conseguir a todas esas voces —que, en este caso, relatan más de lo que cantan—, la directora usó su trajinar en espacios culturales de la región, que le permitió conocer y tratar con frecuencia a los artistas. El resto fue coordinar las agendas (en algunos casos, muy nutridas) para que puedan ser parte del documental.

La cineasta destacó que “Pulsando la vida” se haya realizado con el aporte del Incaa, en un momento en que el funcionamiento del ente estatal que ayuda a las producciones cinematográficas es cuestionado por Javier Milei, reciente ganador de las PASO. “Sin el apoyo del Estado sería imposible contar las historias de los lugares de dónde venimos”, sostuvo Laura.

La escasa filmografía que existe sobre la música cuyana fue otro de los factores que tuvo Piastrellini para embarcarse en la aventura. De todos modos, la cineasta dijo que no está en condiciones de hacer una evaluación sobre la aceptación del folclore local en el resto del país, aunque considera que una buena manera de empezar a difundir lo propio es “pensar en una revisión hacia adentro de cuáles son las políticas culturales que llevamos adelante para mostrar lo que forma parte de nuestra identidad”.

