Momento de autocrítica y de vislumbrar un PJ protagonista

Los resultados de las últimas elecciones provinciales han dejado un sabor agridulce para Ernesto Nader Ali. El dirigente recibió un contundente respaldo de los vecinos de La Toma para su reelección como intendente, cosechando casi el 70 por ciento de los votos. Sin embargo, la pérdida de la Gobernación es la contracara de este escenario. “Pipi” subrayó que Unión por San Luis debe hacer un análisis profundo para conocer las causas de la derrota, aunque advirtió que el PJ puntano queda en una posición fuerte al ganar en la mayoría de las intendencias y retener un sitio preponderante en la Legislatura.

En declaraciones realizadas esta semana a Lafinur FM Radio, Nader Ali dijo que una de las razones principales por las que Unión por San Luis no accedió a la Gobernación fue que la ciudadanía no llegó a conocer del todo al candidato principal de este espacio, Jorge “Gato” Fernández. “Es culpa de todos los dirigentes. No logramos mostrar o instalar las cualidades del 'Gato' en la sociedad. Es la mayor bronca que tengo. Fernández era un gran candidato, el mejor intendente, un tipo honesto, familiero, muy capaz. Yo siento que no lo logramos instalar y que fallamos. Nos faltó una vuelta de tuerca más ahí”, afirmó.

El jefe comunal de La Toma destacó que los comicios provinciales arrojaron resultados que reflejan un comportamiento segmentado de los electores, en el que Unión por San Luis solo encontró un escenario adverso en las ciudades más grandes. “En principio la elección ha sido muy sectorizada. En pocos lugares hemos perdido con mucha diferencia; en la mayoría hemos ganado. Además, retenemos la mayoría en ambas cámaras”, afirmó.

Nader Ali dijo que en política “ni cuando ganás lo hacés por un solo factor, ni cuando perdés lo hacés por un solo factor”. Subrayó que el poggismo implementó una “campaña sucia” a nivel informativo y que las fake news fueron “muy grandes". Indicó, además, que otro factor que generó malhumor en la sociedad es la profunda crisis económica que padece el país. “El gobierno nacional no le puede poner freno a la inflación. No era el mejor ánimo social y eso nos repercute a nosotros. Hay que parar la inflación sí o sí. Es insoportable; se te pone difícil en serio”, afirmó.

El senador electo del lema Unión por San Luis por el Departamento Chacabuco, Hugo “Pepe” Olguín, dijo en relación a los resultados de los comicios que “hay que entender el mensaje de la ciudadanía y respetarlo”. Señaló que “nos debemos una discusión a puertas cerradas en el PJ sobre por qué no llegó el mensaje” y adelantó que serán una oposición responsable.