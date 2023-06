"Tato" Broda trae "Pasto" a Villa Mercedes y San Luis

La incomodidad, afuera. Raúl "Tato" Broda reconoce que el humor negro es complicado, pero juega con él y lo utiliza como su herramienta, aunque no contente a todo el público. Foto: Gentileza.

En algún momento el sexo fue un tema tabú que generó incomodidad. Raúl "Tato" Broda piensa que los tiempos cambiaron y ahora lo que resulta fastidioso es el humor negro. Y eso le encanta. El comediante lo utiliza como su caballito de batalla en "Pasto", el stand up que llega este viernes a Morrison auditorio, de Villa Mercedes, y el sábado, al bar All Right, de San Luis capital. Las dos funciones serán a las 22.

"Tato" describió a "Pasto" como una experiencia para reírse e indignarse, y busca hacer humor sobre cosas con las que habitualmente no está bien bromear. "Es humor incisivo, ácido, corrosivo y con mucho trasfondo. El humor negro no es una marea de barbaridades y cañita voladora donde tiramos a matar. Si lo pensamos, es mucho más profundo que uno de otro tipo. Tengo la teoría de que nada nos define más que nuestras propias superficialidades", expresó el artista.

Broda sintió que el humor lo eligió a él de un día para el otro. "Tato" es creativo publicitario y disfrutaba de su trabajo hasta que un día en paralelo comenzó a escribir. Siguió con las dos disciplinas porque las considera hermanadas. "La búsqueda de identificación, la creación y el humor van de la mano. Además, siempre fui irónico y decía cosas que nadie se animaba. Un día me pagaron por eso, dejé la publicidad y acá estoy", agregó.

El humorista, quien visitó la provincia por última vez hace cinco años, contó que antes de divertir a la gente primero piensa en divertirse él, tanto así que tiene algunos escasos chistes en "Pasto" que no recibieron la gratificación del público como esperaba y sin embargo, no los sacó del espectáculo porque a él le gustan demasiado.

Para "Tato", el humor negro es su estilo de vida y su manera de ser: "Siento que no hago humor negro porque soy comediante, sino al revés: soy comediante porque hago humor negro".

A Broda le gusta escuchar a otros colegas para aprender, pero sus recursos salen de otros lugares como libros, series y novelas que muchas veces no son humorísticas y les encuentra la vuelta para sacarles lo gracioso.

También recaba mucho por sus desgracias y vivencias personales. "Es imposible escaparnos de lo que somos. Construimos desde nosotros. Me gusta tocar temas universales, pero desde la perspectiva de cómo me atraviesa ese tema en lo personal", aseguró el artista.