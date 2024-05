Pocas explicaciones y victimización del intendente Frontera

Al intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera se lo nota furioso y desencajado.

Se pone así cada vez que lo consultan o le piden informes sobre el manejo de las cuentas municipales. También, cuando le solicitan explicaciones por los 2 mil millones de pesos que tenía guardados en plazo fijo, en vez de atender cuestiones sensibles para la comunidad en general como la lucha contra el dengue o haber destinado ese monto para mantener de manera general el boleto gratuito en el transporte urbano cuando la crisis económica más apretaba y se eliminaron los subsidios nacionales.

Es evidente que a Frontera le incomoda hablar de estos temas porque muchos se preguntan por qué motivos apostó a ganar intereses y no les extendió una mano solidaria a los vecinos.

Ayer, en una entrevista en VM Multimedia con Javier Furlotti, se refirió directamente a El Diario de la República. Fue tras las publicaciones de la carta abierta del Movimiento Comunal Mercedino y por el extravío de expedientes en el Tribunal de Contralor Municipal con denuncias y pruebas contra la administración municipal que encabeza.

Entre otros conceptos, dijo:

“Yo, personalmente, no tengo un plazo fijo”.

“El Diario de la República, que todos sabemos quiénes son los dueños, que gobernaron cuatro años en el gobierno, no aceptan que uno tiene que respetar el voto popular, que la gente está cansada de las divisiones, de las grietas. Hoy mismo (por ayer), en El Diario salen nuevamente a atacarme. Son los mismos que nunca quisieron a Villa Mercedes. Por defender a Villa Mercedes pasa esto”.

“El problema son ellos, no somos nosotros. Es un grupo minúsculo".

"Vengo de una escuela de administración en la que nos enseñaron que tener fondos, un presupuesto equilibrado y tener fondos anticrisis era bueno y, ahora, se ve que no”.

“Esto no me va a detener a mí. Hay que seguir trabajando. Nunca me metí en el barro, como siempre estuvieron ellos. Cuando gobernaron en los últimos cuatro años me armaron un Municipio paralelo y me hicieron la vida imposible".

“Siempre respeté y voy a seguir trabajando por mi ciudad, priorizando mi ciudad, voy a hablar con todo el mundo y acompañar, porque la gente se merece, en este momento tan difícil, que la clase política dialoguemos, consensuemos y que a veces reconozcamos cuándo nos equivocamos”.

“A Claudio Poggi lo voy a seguir acompañando porque es el Gobernador que eligió el pueblo de San Luis, como también lo hizo Villa Mercedes, que también me eligió a mí. Lo haré en el marco de un mutuo respeto”.

“Hay que ser coherentes, en los cuatro años que pasamos yo di respeto y acompañamiento. Yo no voy a hacer lo que me hicieron, tampoco seré un obstáculo para nadie. Trabajo todo el día, con audiencias y recorriendo los barrios, incorporando equipamiento cero kilómetro, poniendo en valor las plazas de la ciudad y mejorando la iluminación, pese a las complicaciones que se nos presentan aunque tengamos los fondos”.

¿El Diario miente?

Al intendente municipal de Villa Mercedes Maximiliano Frontera le decimos que El Diario de la República no miente.

Hay pronunciamientos públicos de dirigentes y espacios políticos sobre su gestión y las cuentas municipales.

Además, el propio Tribunal de Contralor Municipal admitió el extravío de documentos en casos que lo acusaban por incumplimiento de deberes, maltrato animal y malversación de fondos públicos.

La denuncia la hizo la organización Proteccionistas Unidos de San Luis y la actual conformación del Tribunal de Contralor les echa la culpa a sus antecesores, entre ellos Ricardo Bazla, actual secretario del gobierno provincial.

Se puede interpretar la posición de Frontera como una opinión distorsionada de la libertad de prensa.

El Diario no miente.