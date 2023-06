Ocho años y seis meses de prisión para hombre acusado de abuso sexual

Como lo había hecho durante todo el juicio, A. llegó a la sala de debate oral de Villa Mercedes como un hombre libre. Pero este martes, luego de escuchar la sentencia del juez Sebastián Cadelago Filippi, fue retirado de tribunales esposado y escoltado por el personal policial, que lo trasladó de manera inmediata al penal de San Luis. El magistrado lo condenó a ocho años y medio de cárcel por abusar de la hija de quien en su momento fue su pareja.

El hombre fue denunciado en octubre de 2019 por el padre de la víctima, recordó el fiscal Maximiliano Bazla. Todo salió a la luz cuando la damnificada, quien por aquel momento tenía 13 años, decidió no callar más y le confió a la pareja de su papá que su padrastro había abusado de ella. El fiscal dijo que "no se dio una situación en particular por la cual la nena quiso hablar". La chica relató que los ultrajes fueron varios y se dieron cuando tenía entre diez y doce años, en el tiempo que ella y su madre convivieron con el acusado.

Tras la denuncia, la realización de la audiencia de Cámara Gesell y sus resultados, A. fue procesado y enviado preventivamente a prisión por "Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia".

Pero, tres meses después, la Cámara sobre la que recayeron las apelaciones de la defensa resolvió cambiar la calificación del delito por el que fue procesado A. por otro más leve, es decir, por "Abuso sexual simple" y, por lo tanto, revocó la prisión preventiva. De esa manera, si bien el imputado continuó ligado al proceso, recuperó la libertad y pudo esperar el debate oral en libertad.

El juicio contra A. comenzó el 17 de abril y se extendió a lo largo de los últimos dos meses porque las audiencias fueron reprogramadas en varias ocasiones.

Al inicio de sus alegatos, el fiscal solicitó que el acusado fuera condenado a nueve años de prisión no por "Abuso sexual simple", sino por el delito por el que fue procesado en un principio, en 2019.

La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces 2, Yesica Agüero, pidió que fuera sentenciado a diez años de cárcel. Y, por último, el abogado del imputado, Pascual Celdrán, solicitó que le aplicaran una condena de tres años de prisión en suspenso, es decir, requirió que cumpliera la sentencia en libertad.

Finalmente, el juez resolvió condenar a A. a ocho años y seis meses de prisión, por el delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia".

