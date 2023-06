Argentina, de la mano de Parker, ganó el 4 Naciones

La Selección Argentina de handball, con el puntano James Parker como protagonista, se adjudicó el cuadrangular internacional de forma invicta tras superar en la última fecha del torneo a Cuba 27-24.

Los Gladiadores le pusieron el broche de oro al 4 Naciones "Copa Homenaje Miguel Ángel Zaworotny" consiguiendo el título luego de imponerse en una dura batalla ante Cuba. El certamen, que se disputó durante tres días en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires —espacio propio que tiene el handball desde fines del año pasado—, también tuvo la participación de Uruguay y Puerto Rico.

"El 4 Naciones estuvo bien, nos sirvió mucho. Por ahí los dos primeros rivales no eran de tanta medida como para sacar conclusiones, pero bueno, Cuba sí, y creo que le ganamos justamente. Si bien al final se apretó la diferencia, pero fue porque intentamos probar bastantes cosas nuevas y por ahí no nos salieron. Pero casualmente esa era la idea, sirvió para eso, para testear cosas, para juntarnos, que hace mucho que no nos juntábamos, entrenamos bastante ahí, estuvimos concentrados diez días en un hotel. Así que estuvo bien", comenzó el detalle Junior Parker.

Argentina pudo aprovechar este cuadrangular internacional para seguir ajustando detalles de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en donde buscará llegar a París 2024 y alcanzar sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos.

Con respecto a su participación y aporte en el torneo, el puntano dijo: "Creo que jugué bien, jugué bastantes minutos. Creo que terminé como el mayor asistidor del equipo y con bastantes goles. Así que nada, contento. Y ahora la próxima cita sería en octubre los Juegos de Santiago para clasificar a los Juegos Olímpicos, porque hay una sola plaza, así que seguramente sea el duelo nuestro con Brasil".

La Selección conducida por Guillermo Milano debió trabajar para vencer a una selección cubana que a Buenos Aires llegó como campeona del torneo Naciones Emergentes de la IHF y que le plantó cara al conjunto "albiceleste", principalmente en el primer tiempo que finalizó en empate en 10. En el complemento, Argentina ajustó detalles, creció en defensa, subió el porcentaje de efectividad en los lanzamientos y se llevó la victoria. Ignacio Pizarro, con 4 tantos, fue el máximo goleador "albiceleste".

Ante un público que acompañó durante los tres días agotando el total de las entradas, Argentina se consagró campeón tras superar a Puerto Rico en el debut 47-13, a Uruguay 32-18 y a Cuba 27-24.

Argentina siempre fue el que manejó el ritmo del partido y llevando la ventaja en el tablero, incluso en un primer tiempo que fue esquivo en cuanto a la efectividad en los lanzamientos, teniendo a los postes como protagonistas y a Magnol Suárez, quien cerró en varias oportunidades el arco cubano.

Pese a este déficit, la Selección contó con atajadas de Leonel Maciel para también sostener el resultado y pudo concretar algunas subidas rápidas que le permitieron llegar a sacar dos o tres goles de ventaja (7-4 promediando el primer tiempo y 10-8 a pocos minutos del descanso), con Lucas Moscariello y Pablo Simonet como referencias en el goleo y Pedro Martínez con su entrega característica en las dos áreas. Pero principalmente, tuvo como positivo que no tuvo complicaciones en llegar a 6 metros en el posicional, algo que de cara al segundo tiempo sería determinante.

Una vez que ajustó la efectividad, Argentina marcó la diferencia y lo hizo desde los primeros instantes del segundo tiempo con tres goles consecutivos firmados por Ignacio Pizarro, Facundo Cangiani y Martínez. Dos atajadas de Juan Bar y la intensa defensa 5:1 propuesta por Milano con Martínez como avanzado completaron ese primer buen pasaje positivo del segundo tiempo.

Los Gladiadores administraron bien la diferencia y se quedaron con la victoria y el título sin grandes sobresaltos y en modo disfrute de jugar los últimos minutos ante una Casa del Handball repleta.

"Ese era el objetivo de este torneo, tener a todos los chicos que vienen de afuera y poder trabajar. Entrenamos mucho; bueno, un partido que fue de menos a más, Cuba lo hizo muy bien y nosotros también preferimos tener rivales de esta medida, me parece que es valioso el partido. La conclusión del torneo es que pudimos ver a muchos jugadores, probamos cosas, no nos vamos pensando en el resultado, sino en acciones tácticas a analizar. Agradecemos el esfuerzo del Enard, de la Secretaría de Deporte, por este predio que nos han dado. Dejame saludar a los chicos de San Fernando por lo que lograron en el Sur-Centro, es una ilusión para el handball argentino", sentenció el DT Milano.

Redacción/MGE