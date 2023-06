Rescataron a un hombre extraviado en el cerro Valle de Piedra

Bomberos voluntarios y policías de Potrero de los Funes protagonizaron un rescate de un aventurero que decidió ascender a las sierras centrales de la localidad, pero que quedó varado en las alturas entre la oscuridad de la noche y la soledad aterradora del monte. Tras un intenso operativo, el equipo integrado por un total de 20 rescatistas halló al hombre de 40 años en la zona del cerro Valle de Piedra. Estaba asustado y acostado junto a una fogata que encendió para aplacar el frío.

Consultado por El Diario de la República, Rodrigo Croce, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Potrero de los Funes, dijo que la persona perdida había iniciado la travesía cerca de las 9 de este martes con rumbo a la Laguna de las Uvas, que demanda entre cuatro a seis horas a pie según el ritmo del trekking aplicado. Inicialmente eran dos amigos, pero uno de ellos decidió abandonar y regresar porque sufrió una lesión que le impidió continuar.

La fuente consultada señaló que cerca de las 15, el hombre que prosiguió con el trayecto subió una foto a sus redes en la que mostraba el paisaje del Valle de Piedra, ubicado antes de la Laguna de las Uvas. También intentó comunicarse con el compañero que más temprano había comenzado la travesía con él, pero no tuvo éxito.

El cerro Valle de Piedra es uno de los más altos de Potrero de los Funes, con 2 mil metros sobre el nivel del mar. Está situado al oeste de Cerro Quijadas y al norte del Valle de la Paz

“El amigo más tarde intentó contactarlo por teléfono cuando ya era de noche pero no lo atendía, por lo que comenzó a preocuparse porque era un horario no apto para hacer el descenso. Dio el alerta cerca de las once de la noche y media hora después siete bomberos voluntarios comenzaron a trabajar en la búsqueda de la persona extraviada”, explicó Croce.

El equipo de búsqueda se dividió en dos: un grupo se dirigió a caballo por la cresta de la sierra y el otro fue a pie por la ladera del río. Cerca de las 2 de la madrugada y tras casi cuatro horas de intensa búsqueda, finalmente los rescatistas dieron con el hombre, quien es un vecino de los barrios del sur de la capital puntana.

“Había hecho una fogata y estaba acostado en el suelo, muy asustado”, señaló Croce, quien agregó que tras hallarlo, el hombre fue retirado en una ambulancia.

Del operativo de rescate participaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Potrero de los Funes, de Comisaría 33 y personal del Hospital de la localidad.

ALG