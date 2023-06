Un pelotero de Villa Mercedes hizo más de 60 festejos solidarios en un año

En el transcurso de un año aproximadamente, un pelotero de Villa Mercedes ya celebró más de 60 cumpleaños gratis a niñas y niños con discapacidad. La iniciativa comenzó en 2021 y aseguran que piensan continuar.

“A mí me gusta decir que es un cumpleañitos a beneficio, no tiene ningún tipo de costo. La idea comenzó a raíz de una mamá que me comentó que tuvo rechazos en otros salones con su nene con síndrome de Down, porque no podían adaptar los juegos o les requería mucha atención”, recordó Germán Ponce, dueño de la sala Batucada, ubicada frente al estadio del Parque La Pedrera.

El propietario del lugar dijo que ese diálogo le quedó resonando en la cabeza, ya que desconocía que los padres y madres de los pequeños con discapacidad tuvieran que atravesar este tipo de problemas. “Ahí empecé a interiorizarme y también a capacitarme, como así también al personal. Desde ese momento hasta el día de hoy, ya hemos hecho más de 60 cumpleañitos fácilmente”, contó.

No es la primera vez que Ponce siente el impulso de colaborar con la comunidad. Mencionó que durante la etapa más cruda de la pandemia recorrió barrios alcanzando platos de comida que él mismo cocinaba y entregaba a quienes se acercaran. También ha organizado colectas de ropa.

El salón tiene varios juegos como castillos inflables, metegol, cama elástica, bloques para armar y otros didácticos. “Lo único que les pedimos que traigan es la torta y las sorpresitas. Nosotros ponemos la piñata, las gaseosas y los panchos. Reforzamos el personal para que los chicos estén contenidos, las chicas hacen el maquillaje, la atención en mesa, la decoración, los globos, cartelitos y demás”, expresó Ponce.

"Es algo que pienso hacer hasta que, Dios no lo permita, cierre las puertas. Fue algo que realmente me tocó y lo veo cada vez que festejo uno. Si bien cuesta, y hemos hecho más de 60, es emocionante. Hacemos una entrevista previa con los padres y tratamos de que todo sea acorde a lo que les gusta a los nenes. Si hay alguno que tiene autismo, por ejemplo, hay cosas que nos dicen que no quieren u otras que les gustan más y tratamos de respetar eso. No hacemos diferencia en el servicio con el resto de las fiestas", aseguró el dueño.

Ponce mencionó que uno de los principales motivos que más lo impulsan a seguir con su iniciativa es poder ver la felicidad de los protagonistas. "Los ves y su sonrisa, los ojos, que se sientan el centro de atención, es una chispita que te llena el corazón y es gratificante".

Aquellas personas que estén interesadas pueden comunicarse al número 2657589782 en horario comercial para poder reservar una fecha para una fiesta a beneficio. La mamá, el papá o el tutor deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).