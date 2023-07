"Festejar el gol con mi familia y amigos fue maravilloso"

Lo gritó con el fanatismo que lo acompaña desde la cuna, pero lo exteriorizó luego, en las notas con la tranquilidad y la cordura con la que juega. Como si los 19 años que delata su DNI fueran de trayectoria jugando en primera división.

Juan Cruz Arnó no olvidará aquella tarde de sábado en el "Juan Gilberto Funes", cuando pudo cumplir el segundo sueño de cualquier futbolista: marcar un gol con la camiseta del club de tus amores, algo que hizo a los 21' del primer tiempo, en la victoria 2 a 1 de Juventud ante Ferro de General Pico por la fecha 20 de la Zona 2 del Torneo Federal A.

"Son momentos de mucha felicidad. Estoy disfrutando mucho del día a día, me tocó ser titular y marcar el primer gol en el club que amo. Encima se dio de local, con mis amigos y mi familia en la tribuna. Fue maravilloso, más no puedo pedir. Llega en un momento especial, primero porque sirvió para ganar y segundo porque esta es la primera vez que me toca una seguidilla de tres partidos de arranque. Espero poder seguir por este camino y aprovechar las oportunidades que tenga", detalló el juvenil.

Fue una jugada un poco azarosa, pero efectiva la que abrió el camino para que el equipo del "Bajo" vuelva a la victoria tras 7 fechas sin conseguir ese resultado. "No tengo idea cómo terminé en esa posición en el área. Yo tenía que cortinar a Thiago (Ferreyra), pero la pelota me quedó después del cabezazo de Gobetto y le pegué de espalda, esperando que vaya al arco, y por suerte se metió al lado del palo", explicó Juan y agregó: "Festejarlo con mi familia fue lo mejor, los miraba que estaban como locos gritando, la verdad que es una alegría enorme. También fui a buscar al 'merme' (Martín Gómez) y a Julián (Giménez), porque es como la banda de los pibes del club y siempre nos damos confianza entre todos".

En el grito en vivo y en directo faltó un actor que no suele fallar, como es su abuelo el periodista Luis Roberto Arnó, aunque en la dedicatoria también estaba etiquetado. "No pudo estar mi abuelo, ahora anda un poco enfermo y estamos esperando que se recupere para que vuelva a la cancha. Él siempre ha sido el apoyo Nº 1, de chico en cada cancha gritando detrás del alambrado. Con él hablé después del partido, me preguntaba qué me había dicho el técnico y charlamos un rato como siempre", contó.

13/20 jugadores fueron los nacidos en la cantera "auriazul" que firmaron planilla el sábado ante Ferro. Ocho de ellos terminaron el partido en cancha, además los goles los marcaron Arnó y Thiago Ferreyra, dos de esos productos genuinos.

La carrera de Juan siempre tuvo a Juventud como lugar común, aunque no jugara allí en un principio: "Arranqué de chico jugando en Estancia Grande, donde mi viejo era entrenador. Jugaba de 3 en la 2002 —Juan es categoría 2004—, después, cuando surge mi categoría, empecé a jugar de 5, y a los 13 ya me vine a Juventud". "Yo soy hincha fanático del club, voy a la cancha desde muy chico, sobre todo a apoyar a mi viejo, que era entrenador de arqueros en ese tiempo. Yo ya era alcanza pelotas, sin ser parte de las inferiores. No pude vivir su etapa en el arco del club, pero siempre alentaba".

Por si el debut en las redes fuera poco, Juan Cruz dio una demostración de aptitud al jugar en cuatro puestos diferentes en el partido ante Ferro de General Pico. "Estuvo movidito (risas), me tocó jugar en varias posiciones y siempre intenté aportar mi granito de arena para ayudar al equipo. El primer tiempo fue de volante por izquierda; en el arranque del segundo tiempo, el DT me puso de lateral por izquierda, con la intención de que me junte con Tomás (Garro) y le podamos tirar más centros a Facu (Parra), pero la verdad que no me salió, porque me pasaron un par de veces y me acomodó de volante central, al final no teníamos más cambios, estaba acalambrado y pasé a jugar de delantero para molestar".

Había que hacer cualquier cosa para ganar. La mala racha era un zapato incómodo para el plantel, para el hincha. "Fue un poco frustrante la seguidilla de empates con alguna derrota. Sentíamos que dábamos todo y nos faltaba una vuelta de rosca para poder llegar al gol, generamos muchas oportunidades, muy claras, contra Atenas, Huracán, Peñarol, pero no podíamos meterla, por suerte se nos abrió el arco ahora y conseguimos un buen resultado. Falta mucho del torneo, pero estamos muy confiados, muy unidos y vamos a intentar alcanzar a los de arriba, que no están tan lejos", se esperanzó.

Se viene una semana muy especial, porque el domingo a las 16 se juega la tercera edición de este torneo del superclásico puntano y los dos llegan en alza. "La verdad que jugar un superclásico es lo máximo, es una semana especial se prepara distinta desde la cabeza. Intentaremos ir a su cancha a hacer lo mejor posible para traernos los tres puntos. Por lo general no salen partidos muy abiertos, pero los clásicos son así, no siempre se pueden jugar lindo, pero la sensación es que hay que ganar como sea. Ojalá sea un lindo encuentro para la gente y sea mejor que los dos anteriores de este torneo".

Por último, Arnó habló como representante de "Los pibes de la cantera", una agrupación cada vez más nutrida: "Estamos muy felices. Siempre vienen jugadores de experiencia que nos ayudan mucho a crecer, pero nosotros tenemos oportunidades. En el último tiempo somos una camada grande de jugadores que llegó al plantel profesional y nos están dando rodaje. Eso es hermoso".

Redacción/MGE