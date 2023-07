Ofrecen café en sus locales para que los vecinos se resguarden del frío

Para pasar las bajas temperaturas, una cadena de locales que vende alimentos para animales ofrece a sus clientes, y a los vecinos de la ciudad, café caliente para que puedan hacer una pausa y calentarse por un rato mientras hacen sus compras. Comenzaron con acciones solidarias similares durante la pandemia.

“Son cosas que van surgiendo con el grupo de trabajo, propuestas que vamos generando entre todos y de cierto modo es la forma que tenemos de colaborar un poquito con la gente en general”, comentó con alegría Emmanuel Gregorio, el propietario de las forrajerías.

Explicó que comenzaron hace unos días y la repercusión los sorprendió, ya que no solo cumple la función de refrigerio, sino que también la gente empieza a entablar conversaciones y hasta surgen nuevas amistades en el momento.

Para que cualquiera pueda servirse, el personal de cada local explica a quienes ingresen que hay dispensadores con agua caliente sobre los mostradores o en mesas cerca del ingreso, vasos descartables, servilletas, cucharas, sobrecitos con los productos para preparar y algún snack para endulzar el momento.

“No necesariamente tienen que venir a consumir nuestros productos, sino que es para todos. Generalmente también tenemos galletitas para acompañar lo que tomen. Nos agradecen por esto, y en realidad es una devolución nuestra hacia ellos, porque de lo contrario no podríamos seguir y todo vuelve en la vida”, indicó.

Anteriormente, donaban bolsas con alimento para mascotas para quienes no pudieran comprarlas.

Los negocios ya son conocidos por estos cálidos gestos; durante el pico de la pandemia tenían un pequeño canasto en el que dejaban bolsas de alimentos para mascotas, para que los dueños que no pudieran comprarla, lleven una sin cargo.

“Podían llevar para perros o gatos y lo hicimos porque estábamos todos en un momento complicado, y fue una campaña muy linda que repetimos dos o tres veces más”, dijo.

Pero eso no es todo, cerca de uno de los comercios está la parada del transporte urbano, y suelen invitar a la gente a ingresar para que no pasen frío o les acercan alguna bebida caliente para que la espera no sea tan larga.

“A nosotros nos llena el corazón de orgullo poder ayudar y lo que más veo es el entusiasmo de las chicas que trabajan acá, así que es una alegría para todos”, contó.

Por último, Gregorio manifestó que es una linda iniciativa para que el resto de los comerciantes puedan implementar.

“Estaría buenísimo que lo hagan, pero no todos dan una mano de la misma manera, eso depende de cada uno, porque muchas veces lo hacen y no se ve; en la ciudad gran parte de las personas son muy solidarias. En nuestro caso, vamos a seguir mientras podamos con estas ideas”, agregó el hombre.