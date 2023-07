"Pipi" Ali expuso al candidato larretista

En un encuentro en la sede del Partido Justicialista de La Punta, Ernesto “Pipi” Ali, el candidato a diputado nacional por el Frente Unión por San Luis, compartió importantes conceptos con la militancia y otros integrantes de las listas para legisladores nacionales y del Parlasur. Rodeado de una mística peronista, instó a la unidad y apuntó contra el actual intendente de esa Comuna, Martín Olivero. Dejó en claro que el justicialismo luchará siempre por los intereses de la puntanidad.

“Veo que una vez superada la elección, todos y todas estamos dando el ejemplo de unidad. Ya pasó la elección. Nos duele en el alma haber perdido la Gobernación, pero perdimos por el 46% de los votos. El ‘Gato’ (Fernández) con ese porcentaje hubiese sido gobernador en cualquier provincia de Argentina. Acá se puso mano a mano y perdimos con el 46%. En La Punta, estuvimos a dos puntos de ganar la Intendencia. Pero es enorme el trabajo que hicimos. Y en ese ‘enorme’, la voluntad de unidad se demuestra con la presencia en nuestra casa. Gracias por trabajar para la unidad”, expresó.

Y remarcó la necesidad del trabajo que siempre caracterizó al sector: el puerta a puerta, estar a la par del vecino, estar abiertos a la escucha, al diálogo, a acompañar en lo que sea necesario en pos de la gente.

El “Pipi”, quien estuvo acompañado por Fernando Salino, Anabela Lucero, Marcelo Sosa, Mariela Cros y el jefe de Campaña Jorge “Gato” Fernández, vaticinó que en 2027 la fuerza política va a recuperar la Intendencia de La Punta y la Gobernación.

En la convocatoria, apuntó que Olivero traicionó al peronismo. Aseguró que todo lo que tiene el actual intendente de Juntos por el Cambio se lo debe al PJ, pero la perfidia lo llevó a la derecha de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Para algunos, el honor y la buena fe no valen nada, solo bregan en el oscurantismo, en la obscenidad partidista con fines egoístas.

“¿Ustedes conocen, en el mundo, una ciudad inaugurada por un Estado de derecha? No hay ninguna, porque hacer una ciudad como La Punta para ellos es un gasto. Para nuestro espacio fue una inversión, fue felicidad para las familias. La derecha jamás hubiera invertido en casas sociales. Para ellos es un gasto, no les importa cómo viven las familias. Que Olivero diga si conoce alguna ciudad inaugurada por la derecha, que lo diga, que dé la cara. No lo va a poder hacer, porque sigue mintiendo. A través de la mentira, estafan electoralmente”, sentenció.