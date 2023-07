Rodrigo Salcedo ya está entre los cinco mejores de Masterchef

Concentrado por el momento en que se encuentra, y sin olvidarse de su adrenalina y picardía con la que logró conquistar al público, Rodrigo Salcedo es uno de los mejores cinco participantes de Masterchef, el reality culinario que se encuentra muy cerca del final.

Para seguir en carrera, como prueba de desempate tuvo que realizar un panqueque de manzana que, según expresó, fue la primera vez que lo realizó.

Sin embargo, Salcedo tuvo que seguir en la cocina porque Rodolfo, su compañero, fue quien subió al balcón salvado por el jurado.

Para continuar, realizó dos platos, uno dulce y otro salado con un reloj especial marcado por él mismo. Una prueba muy complicada, típica de esta instancia definitoria porque tuvo que dividir los minutos para llegar a tiempo.

Con el canasto lleno, algo que ya lo caracteriza, Rodrigo pensó en dos platos con una cocción de 35 minutos cada uno; primero comenzó con el plato dulce, unas gotitas de frutos rojos bañados con chocolate blanco.

El segundo, un solomillo de cerdo con puré de zanahoria que cocinó con un desorden en su mesada y hasta con sal en el piso. La recomendación de Wanda Nara fue que la levante para que no le de mala suerte.

Frente a Damian Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, el bioquímico se mostró con seguridad aunque trabajó hasta el último segundo.

Los jueces expresaron sus dudas al acercarse a la mesa de trabajo, pero a su vez sorpresa al encontrarse con buenas presentaciones y sabores; aunque el punto del solomillo no le gustó a Betular.

"Tu primer plato casi me vuela la cabeza. Fue una experiencia muy linda, sentí que no me aburrió", contó De Santis. Mientras que Martitegui concluyó con "si hubieras servido el plato con una sonrisa, ayudaba".

Rodrigo se quedó con buenas devoluciones y la felicidad de seguir una semana más.

Redacción/MGE