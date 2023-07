Ley de Cupo: el Parque de las Quijadas sumó a la primera mujer trans

Para los argentinos, encontrar un trabajo en blanco puede ser complejo, pero para el colectivo travesti trans es una odisea atravesada por la discriminación y la falta de oportunidades. Vanessa Maidana sorteó todas esas dificultades y finalmente ingresó a trabajar en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Se trata de su primer empleo formal, a los 49 años.

“Es maravilloso porque es como un sueño. Vengo de un pueblo, soy de Fortuna; vine a vivir a la ciudad de San Luis a los 16 años. Ahora ya tengo 49, pero los primeros tiempos fueron difíciles para conseguir un trabajo donde me aceptaran, podía saber un montón de cosas, pero al ser trans la respuesta siempre era no”, contó.

Para lograr ser quien ella soñaba, dejó atrás a sus afectos y con el tiempo se sumó al Plan de Inclusión Social para tener un ingreso. Siempre estuvo en busca de una oportunidad para tener un trabajo formal. Actualmente vive en el barrio República.

Según mencionó, gracias al plan conoció a Alan Sosa Tello, viceministro de Desarrollo Social. Con notable agradecimiento, recordó que él colaboró para que ingrese a trabajar en Sierra de las Quijadas a través de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. La legislación estipula que la administración pública nacional debe ocupar una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgéneros.

Ahora Maidana es la primera mujer trans que trabaja en el parque más importante de la provincia.

“Conseguir un trabajo en la Nación es un poco complicado, no es que por ser trans vas a entrar, hay que cumplir algunos requisitos del protocolo del lugar. Me puse muy nerviosa porque el intendente de Sierra de las Quijadas, Pedro Lunello, me hizo una entrevista”, expresó Maidana, quien nunca había pasado por un proceso de selección de personal. Su voz, demuestra su fortaleza y sus ganas de salir adelante, de progresar y aprender.

La entrevista fue en marzo y después tuvo que esperar debido a todos los trámites que tuvieron que hacer a través de la Nación.