"Si sueñan con desguazar San Luis, se van a encontrar con problemas"

El discurso que Alberto Rodríguez Saá brindó el viernes en la sede del Partido Justicialista durante el acto de lanzamiento de campaña de los precandidatos para las PASO del 13 de agosto se caracterizó por su contenido, firmeza y trascendencia.

El Gobernador dejó bien en claro que el peronismo puntano tiene el respaldo de una Legislatura con color mayoritariamente peronista, y que ese será uno de los factores que le permitirán mantener una firme fiscalización de las acciones y medidas que realizará la administración de Claudio Poggi.

“Tenemos la mayoría en la Legislatura, en Diputados y Senadores. Si sueñan con desguazar la provincia de San Luis se van a encontrar con problemas”, advirtió Rodríguez Saá, quien adelantó que el peronismo puntano tendrá un trabajo muy activo en el Congreso, prometiendo una elevada presentación de proyectos de ley.

Alberto también fustigó las intimaciones a los funcionarios por supuestos nombramientos como empleados públicos. “Mandan cartas porque no tienen ninguna propuesta, solo tienen idea de cómo van a manotear”, afirmó.

El primer mandatario adelantó que estará más presente que nunca en esta nueva etapa que atravesará la provincia con un gobierno nuevo.

“Yo no abandono a nadie, no abandono el peronismo, la lucha; no cambio la camiseta”, dijo y agregó que estará “en el lugar que me corresponda y en el que se me designe”.

El claro mensaje de Alberto encontró eco inmediatamente en los precandidatos de Unión por San Luis. Fernando Salino, quien se postula para obtener una banca en el Senado nacional, dijo que “vamos a defender los intereses de San Luis con la cabeza bien alta”; mientras que Ernesto “Pipi” Ali aseguró que “San Luis no es de los porteños, San Luis es de los puntanos”.