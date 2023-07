Alcoholizado, atropelló y mató; pedirán una condena a 10 años

Era verano, la temperatura no daba tregua ni siquiera por la noche y, aprovechando que tenía días de vacaciones, Ana María Yacanto decidió salir a caminar con su hija de cinco años por la bicisenda que costea la autopista 25 de Mayo, entre la Tercera Rotonda y la Maternidad “Teresita Baigorria”. Cuando el auto de Jhasmani Huallpa Copa se le fue encima la reacción instintiva de la mujer fue proteger a la nena, pero ella no pudo esquivar el vehículo y terminó con graves heridas que se cobraron su vida horas más tarde. A pesar de las pruebas que se incorporaron al expediente desde enero hasta ahora, la fiscalía sigue sosteniendo su hipótesis inicial: acusar al conductor por el delito de homicidio simple con dolo eventual. En los próximos días está previsto que el caso sea elevado a juicio con un pedido de 10 años de cárcel para el imputado, que está libre.

El accidente ocurrió el jueves 19 de enero de este año, cerca de las 22, casi frente a la Maternidad, sobre la bicisenda oeste. Yacanto, quien residía en el barrio Eva Perón y tenía 39 años, se disponía a regresar a su hogar tras la caminata. Detrás de ella, en una Volkswagen Suran gris, Huallpa Copa, de 34, regresaba de un festejo en la ciudad de La Punta hacia su domicilio en el barrio República de la capital. Viajaba con cuatro familiares, alcoholizado y con restos de la sustancia psicoactiva de la marihuana en sangre, revelaron luego las pericias.

Testigos refirieron que el automovilista conducía haciendo zigzag desde mucho antes de embestir a Yacanto, que era oficial inspector de la Policía provincial y trabajaba en la División Comando Radioeléctrico, cuando perdió el control y se fue hacia la bicisenda, la mujer empujó a su hijita y fue impactada con la parte trasera derecha de la Suran, a la altura del ducto de carga del tanque de combustible, con tanta fuerza que estallaron dos cristales del auto.

La víctima sufrió fracturas en una pierna, un brazo, un corte profundo en la cabeza y politraumatismos varios. La trasladaron de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde murió cerca de las 00:20 del viernes 20 de enero.

La primera versión de Huallpa Copa fue que el accidente fue provocado por el estallido de una cubierta, lo que le hizo perder la maniobrabilidad, pero sus dichos fueron desmentidos por los peritos de Accidentología Vial, que concluyeron que el neumático “posiblemente estaba desinflado, lo que provocó que después del impacto se destalonara y la rueda quedara en llanta”. Es decir, que al momento del choque la rueda estaba en óptimas condiciones, salvo por el hecho de que le faltaba aire.

Culposo o doloso

Además de que su vehículo no estaba en condiciones, el conductor, que es de nacionalidad boliviana, tenía 2,07 gramos de alcohol por litro de sangre, tres veces más de lo permitido. Según estudios, con ese grado de intoxicación hay pérdida de la comprensión, deterioro de sensaciones, deficiencia motora grave, pérdida de conciencia y amnesia.

Todos esos factores fueron planteados por la fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, en la audiencia de formulación de cargos que se celebró los primeros días de febrero, y en la que Huallpa Copa terminó imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una calificación legal difícil de sostener en hechos que involucran accidentes de tránsito con víctima fatales.

La mayoría de las veces la calificación para ese tipo de sucesos es la de homicidio culposo, que quiere decir que quien causó una muerte fue también víctima de una circunstancia determinada y que su intención no era matar, al margen de que haya existido una negligencia en la conducción o no. “Considero que estaríamos frente a un homicidio simple con dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es ‘yo no quiero matar a una persona, pero me pongo en una situación en la que seguramente va a pasar’. Me represento que puedo llegar a matar a alguien”, le explicó Durán a El Diario hace unos meses, una postura que sigue sosteniendo.

Huallpa Copa debió haberse figurado que, con una rueda

desinflada, alcoholizado y bajo el efecto de una droga podía matar a alguien, pero decidió conducir igual. Allí se configuraría, según la hipótesis de la fiscalía, el dolo, es decir, la intención.

Con el sumario cerrado, Durán hizo la presentación de la acusación y las pruebas obtenidas, y espera la contestación del abogado del conductor para llevar adelante una audiencia de control de acusación, la última etapa antes del debate oral, que podría celebrarse antes de fin de año.