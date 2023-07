Juventud sufre por la falta de eficacia y los malos arbitrajes

Duilio Botella, el DT de Juventud, sabe que el equipo está en deuda. Empató el lunes sin goles en Río Cuarto, ante Atenas, y no gana desde el 17 de mayo, cuando se impuso como visitante 2-0 ante Ferro, en General Pico. Y justamente ante los pampeanos, el "Juve" buscará regresar a éxito, cuando el sábado, desde las 15, los reciba en el estadio provincial de La Punta.

"Realmente lo que más nos preocupa es que no estamos concretando lo que el equipo genera. Eso es una preocupación. El lunes tuvimos cinco o seis situaciones muy claras y no pudimos convertir. Y también está el tema arbitral: hubo una clara mano penal en el segundo tiempo a favor nuestro, a Gobetto lo golpearon feo y no pasó nada. Y es este partido; el anterior en Las Heras que les regalan un penal y nos expulsan un jugador (Tiago Ferreyra); el de acá con San Martín que nos anulan un gol lícito; en San Juan también con este árbitro, el mismo que ante Atenas (Marcelo Sanz) que cobró frente a Peñarol un penal que no fue. Y contra Estudiantes también nos anulan un gol que fue válido. Son muchas situaciones y antes, lo mismo en Monte Maíz", dice, a modo de descargo, el entrenador y sostiene: "Tengo una mezcla de sensaciones".

Por otro lado, aparecen las lesiones: se golpeó Ignacio Sabattini en el hombro (la lesión por la cual había dejado de competir en Estudiantes, antes de cruzar al "Bajo") y se sintió Hernán Sosa en el gemelo. Además, aún no está pleno Hernán Fredes.

El DT se detiene en la figura del ex Independiente de Avellaneda: "Hernán es clave para nosotros, por su experiencia y por su importancia a la hora de jugar, y no lo tenemos".

Viene Ferro de Pico y aunque restan 16 fechas, el entrenador no se corre de la responsabilidad: "Lo tomamos como un partido clave, un triunfo nos da diferencia con el quinto y envión anímico para el clásico, que vendrá luego; desde ese lugar sí es un partido clave. Necesitamos un triunfo como agua en el desierto", grafica Botella, consciente que el equipo está sediento y los hinchas tienen la garganta seca: festejaron un gol en casa en los últimos tres partidos.

Duilio pone todas las cartas en la mesa: "Sabemos que hace mucho que no ganamos, pero de los últimos doce partidos perdimos uno solo". Antes de su llegada, el equipo que dirigía Martín Astudillo venció 1-0 a Peñarol y ese juego se suma a los once que lleva Botella al frente del equipo.

Juventud está cuarto con 23 puntos, a uno de Huracán (24), que quedó tercero. Quinto está Ferro (20), que viene a San Luis y está a tres unidades del "Juve". Argentino (37) y Bolívar (34) están cortados arriba.

La paridad de la Zona B del Federal A marca que Peñarol (14) hoy está último, a solo 9 puntos de Juventud, que en el cuarto puesto es el último equipo que clasifica a los playoffs finales por el ascenso. Conclusión: 7 equipos separados por 9 puntos.

El entrenador, ante la escasez de goles, no se lamenta por la partida de Ramón Lentini a San Martín: "Trabajo con los que están y me preocupo por los que tengo; sí reitero la importancia de no tenerlo aún recuperado a Fredes; después, no me lamento y me ocupo del que está".

Ya lo dijo el DT: el sábado ante Ferro el "Juve" se juega tres puntos claves.