Carpintería festejó de la mano de Miranda, un DT multicampeón

Enrique Miranda dice que tiene "el teléfono de Dios, como decía (Carlos) Bianchi", en alusión al DT de Boca campeonísimo de tres Copas Libertadores entre 2000 y 2003.

Es que el "Cabezón", a los 73 años, sigue ganando títulos en el fútbol provincial. Esta vez fue con Juventud de Carpintería, que ganó el primer torneo del año en el ascenso de la Liga Futbolística del Valle del Conlara.

"Hay un movimiento hermoso en el pueblo, la gente concurre en forma masiva a la cancha", cuenta Enrique y, tras colgar el teléfono de Dios, da la fórmula para ser campeón: "Hay que elegir bien a los jugadores, ahí está el secreto, además del trabajo". Y cuenta cómo inició el proceso: "Cuando empecé el 7 de enero se querían morir, no entendían. 'Si el campeonato arranca en abril, ¿cómo vamos a empezar en enero'?, me decían. Y ahí está una parte de la historia".

Miranda buscó jugadores de San Martín de Merlo, donde había dirigido el año pasado. "Pero jugadores que no usaban ellos, de Cuarta y de Reserva; fueron 6 refuerzos, y empecé a acomodar a los jugadores de Carpintería. Una línea de 4 bien firme, como me gusta, un buen arquero y a trabajar", remarca Enrique.

Miranda, con satisfacción, sigue el relato: "Terminamos jugando en el equipo titular con cinco jugadores de Carpintería; en el inicio eran apenas dos entre los once. Acá el problema es el trabajo abajo, en las inferiores, porque jugadores sobran". Y le avisa al resto de equipos de la provincia: "Ojo con Sarmiento de Tilisarao (juega en la A) para todos los que vayan al Federal Amateur, porque tiene muy buenos jugadores y Fernando Bongiovani, que es el técnico, para mí es de los mejores. Lo único que falta en el Valle es conducta para entrenar y cuidarse".

El "Cabezón", en pos del crecimiento del fútbol provincial, admite que "el Estado estuvo ayudando un montón, se acomodaron los estadios y eso ayudó un montón. Le dio de todo a los clubes, lo que hizo (Alberto) Rodríguez Saá en los clubes, en el deporte en general, no creo que haya una sola provincia que haga este aporte. Impresionante".

Miranda seguirá buscando más y mejores resultados en Carpintería. Si gana el Clausura ascenderá a la A, pero ya con el título del Apertura se aseguró un lugar en el cuadrangular final.

"Me mueve la pasión, soy un apasionado. Mi mujer me entiende, ya hace 48 años que estamos juntos", asimila el inoxidable "Cabezón" Miranda, que fue DT campeón con Jorge Newbery, Alianza, San Martín, Aviador Origone y Colegiales en Villa Mercedes, en Casino de Merlo, Villa Larca, San Martín de Merlo y ahora en Juventud de Carpintería, en el Valle del Conlara. "Y me debo estar olvidando de alguno", sostiene.